Süloğlu Barajı'nda Su Seviyesi %20'ye Düştü — Edirne'de Kuraklık Alarmı

Edirne'deki Süloğlu Barajı'nda kuraklık ve buharlaşma nedeniyle su seviyesi yüzde 20'ye düştü; barajda yaklaşık 10 milyon metreküp su kaldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:48
Süloğlu Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'ye geriledi

Edirne'deki Süloğlu Barajı su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı artan buharlaşma nedeniyle yüzde 20'ye düştü. Kentte son yılların en kurak ve sıcak yazı yaşanıyor ve su kaynakları olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Durum

Kış aylarındaki yağışlarla baraj, yaklaşık yüzde 35 doluluk oranına ulaşmıştı; ancak mayıs ayından itibaren su seviyesi giderek azaldı. Toplam kapasitesi 50 milyon metreküp olan barajda şu anda yaklaşık 10 milyon metreküp su bulunuyor.

Etkileri

Baraj, tarımsal sulamada kullanılıyor ve binlerce dönüm araziyi suluyor; su seviyesindeki düşüş tarımsal alanda baskı oluşturuyor. Su çekilmesiyle barajın ortasında bulunan yarımada daha görünür hale geldi ve kıyı alanlarında çok sayıda midye suyun yüzeyine çıktı.

Tedbirler

Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajında da su seviyesinin ciddi oranda azalması nedeniyle DSİ ve Edirne Belediyesi, Süloğlu'nda kente su sağlanması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar sürüyor.

