Sultanbeyli'de 4 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Söndürüldü

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; binanın boş olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:39
Mimar Sinan Mahallesi Şükran Sokak adresindeki 4 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Boş olduğu öğrenilen binada can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik ve müdahale

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri uyguladı ve olay yerinde inceleme başlattı.

