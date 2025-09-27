Sultanbeyli'de 4 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Söndürüldü

Mimar Sinan Mahallesi Şükran Sokak adresindeki 4 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Boş olduğu öğrenilen binada can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik ve müdahale

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri uyguladı ve olay yerinde inceleme başlattı.