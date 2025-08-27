Sultanbeyli'de iş yerine ateş: 4 zanlı gözaltında

Olayın ayrıntıları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adil Mahallesi'nde gece saatlerinde bir iş yerine silahla ateş açılması ve burada bulunanların karşılık vermesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, bir kişinin araçla geldiği iş yerine silahla ateş açtığı, iş yeri sahibi Ş.E. (27), Ö.Y.D. (29) ve İ.Y. (26)'nin kendilerini savunmak amacıyla silahla karşılık verdiği, seken kurşunların eve isabet ettiği ve kimsenin yaralanmadığı belirlendi.

Gözaltılar ve ele geçirilen malzemeler

Polis ekiplerinin çalışması sonucu Ş.E., Ö.Y.D. ve İ.Y. gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Ekipler, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek silahla ateş eden E.Ö. (25)'yı da gözaltına aldı. Şüphelinin iş yeri sahiplerini daha önce tehdit ettiği tespit edildi.

Zanlıların işlemleri emniyette devam ediyor.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.