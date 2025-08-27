DOLAR
41,04 0%
EURO
47,74 0,19%
ALTIN
4.467,68 0,12%
BITCOIN
4.567.732,36 0,04%

Sultanbeyli'de Kafeteryaya Saldırı: Ev ve Araçlara Kurşun İzi

Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde bir kafeteryaya düzenlenen saldırıda kısa süreli çatışma yaşandı; bazı ev ve araçlara kurşun isabet etti, şüpheli kaçtı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 03:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 03:57
Sultanbeyli'de Kafeteryaya Saldırı: Ev ve Araçlara Kurşun İzi

Sultanbeyli'de Kafeteryaya Saldırı: Ev ve Araçlara Kurşun İzi

Olayın Detayları

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi üzerindeki bir kafeteryaya yönelik saldırı gerçekleştirildi. Olayda, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından kafeteryaya silahla ateş açıldığı bildirildi.

Kafeterya içerisinden yapılan karşı ateş sonucu kısa süreli bir silahlı çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay Yeri İncelemesi

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Ekiplerin sokak aralarında ve cadde üzerinde yaptığı kontrolde çok sayıda kovan bulundu. Ayrıca bazı ev ve arabalarda kurşun izi tespit edildi.

Soruşturma ve Gelişmeler

Kafeterya sahipleri ile çalışanlar, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Batı Şeria’da Çok Sayıda Filistin Yapısını Yıktı: Gözaltılar ve Yıkım Emirleri
2
Avusturyalı avukat BRP Rotax’ın İsrail’e İHA Motoru İhracını Mahkemeye Taşıyor
3
Kayseri'de Eski Eşini 8 Yerinden Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı
4
Lübnan'da Tom Barrack'ın Gazetecilere Yönelik Sözlerine Tepkiler Büyüyor
5
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
6
Köln'de 'Silahsızlandır' Protestosu: Silah İhracatı Yapan Rheinmetall ve Elbit Hedefte
7
TBB'den 53 Belediyeye 54 Araç Hibe Edildi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025