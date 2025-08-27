Sultanbeyli'de Kafeteryaya Saldırı: Ev ve Araçlara Kurşun İzi

Olayın Detayları

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi üzerindeki bir kafeteryaya yönelik saldırı gerçekleştirildi. Olayda, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından kafeteryaya silahla ateş açıldığı bildirildi.

Kafeterya içerisinden yapılan karşı ateş sonucu kısa süreli bir silahlı çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay Yeri İncelemesi

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Ekiplerin sokak aralarında ve cadde üzerinde yaptığı kontrolde çok sayıda kovan bulundu. Ayrıca bazı ev ve arabalarda kurşun izi tespit edildi.

Soruşturma ve Gelişmeler

Kafeterya sahipleri ile çalışanlar, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.