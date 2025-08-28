Sultanbeyli'de Minibüs Çarpışması: 9 Kişi Yaralandı

Sultanbeyli'de İki Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı
TEM Otoyolu Sultanbeyli bölgesinde Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 YB 3412 plakalı turistleri taşıyan minibüs, aynı istikametteki 37 AAZ 038 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kaza ve Kurtarma Çalışmaları
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla minibüste sıkışan 1 kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada minibüslerdeki 9 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Trafik ve Yol Durumu
Kaza nedeniyle otoyolda iki şerit kapandı. Minibüslerin çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.