Sultanbeyli'de Minibüs Çarpışması: 9 Kişi Yaralandı

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda iki minibüsün çarpışması sonucu turistlerin de aralarında olduğu 9 kişi yaralandı; 1 kişi sıkıştığı minibüsten çıkarıldı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 04:20
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 04:20
Sultanbeyli'de İki Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı

TEM Otoyolu Sultanbeyli bölgesinde Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 YB 3412 plakalı turistleri taşıyan minibüs, aynı istikametteki 37 AAZ 038 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kaza ve Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla minibüste sıkışan 1 kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada minibüslerdeki 9 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik ve Yol Durumu

Kaza nedeniyle otoyolda iki şerit kapandı. Minibüslerin çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

