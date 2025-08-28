Sultanbeyli'de Minibüs Çarpışması: 9 Kişi Yaralandı

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda iki minibüsün çarpışması sonucu turistlerin de aralarında olduğu 9 kişi yaralandı; 1 kişi sıkıştığı minibüsten çıkarıldı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.