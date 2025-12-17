Sultanbeyli'de motosiklet kazası: 33 yaşındaki Burak Yüce hayatını kaybetti

Kaza Detayları

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Burak Yüce (33), yaya geçidine yaklaşık 150 metre mesafedeki noktadan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motordan düşen Yüce, önce asfalta ardından kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlarca yapılan Yüce'nin boynunun kırıldığı belirlenirken, sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı uyguladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Aile ve Yakınların Tepkisi

Hayatını kaybeden Burak Yüce'nin üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Yüce'nin akrabası Ahmet Yılmaz, yaşanan olayın ardından büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, genç yaşta hayatını kaybeden Yüce'nin geride üç küçük çocuğunu bıraktığını belirterek, şunları söyledi:

"Burak kardeşimizi çok talihsiz bir kazada kaybettik. Geride gözü yaşlı bir eş ve üç küçük evlat kaldı. Bu gerçekten çok ağır bir tablo. Ne kadar dikkat edilirse edilsin, şehir içi trafikte motosiklet her zaman büyük risk taşıyor. Bazen sizin hiçbir hatanız olmasa bile başkalarının dikkatsizliği can alabiliyor. Motosiklet bir tutku olabilir ama bu tutkunun bedeli bazen bir ailenin tamamen dağılması oluyor. Gençlerimizden ricamız, hızdan uzak durmaları ve şehir içinde çok daha temkinli olmaları. Bu acıların artık yaşanmamasını istiyoruz"

