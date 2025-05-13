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Sultanbeyli'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Küçük Kız Toprağa Verildi

Sultanbeyli'de, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki kız çocuğu E.Y., son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 15:10
Sultanbeyli'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Küçük Kız Toprağa Verildi

Sultanbeyli'de Yaşanan Trajik Olay

Sultanbeyli'nin Abdurrahmangazi Mahallesi'nde, 4 yaşındaki E.Y. isimli kız çocuğu, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yere yatarak hafif ticari aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Cenaze Töreni Gerçekleşti

Küçük E.Y. için Çuvalcıoğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Törene, aile bireyleri, yakınları ve çevredeki vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından, E.Y.'nin naaşı Teferrüç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın Ardından Gelişmeler

Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan E.Y., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, olayda yer alan araç sürücüsü gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Sultanbeyli'de hafif ticari aracın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki kız...

Sultanbeyli'de hafif ticari aracın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

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