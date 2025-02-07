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Sultangazi'de 801 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi: Bir Tutuklama Gerçekleşti

Sultangazi'de bir evde yapılan operasyonda 801 litre kaçak alkol ele geçirildi. 60 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:24
Sultangazi'de 801 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi: Bir Tutuklama Gerçekleşti

Sultangazi'de Kaçak Alkol Operasyonu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyonda, 801 litre şişelenmiş kaçak alkol ele geçirildi. Olay, Cebeci Mahallesi'nde bir evde kaçak alkol satıldığı ihbarı üzerine gerçekleşti.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat tarihinde aldığı bilgi doğrultusunda çalışmalara başladı. Evin sahibi olarak belirlenen R.Ş. (60) isimli şüphelinin evine yapılan baskında, kaçak alkol yüklü miktarda bulundu.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan R.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Kampen kaçak alkol satışına yönelik mücadele devam ediyor.

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