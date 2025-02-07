Sultangazi'de 801 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi: Bir Tutuklama Gerçekleşti

Sultangazi'de Kaçak Alkol Operasyonu
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyonda, 801 litre şişelenmiş kaçak alkol ele geçirildi. Olay, Cebeci Mahallesi'nde bir evde kaçak alkol satıldığı ihbarı üzerine gerçekleşti.
Operasyonun Detayları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat tarihinde aldığı bilgi doğrultusunda çalışmalara başladı. Evin sahibi olarak belirlenen R.Ş. (60) isimli şüphelinin evine yapılan baskında, kaçak alkol yüklü miktarda bulundu.
Tutuklama Süreci
Gözaltına alınan R.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Kampen kaçak alkol satışına yönelik mücadele devam ediyor.