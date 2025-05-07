Sultangazi'de Bina Yıkımında Komşu Apartman Zarar Gördü

Sultangazi'de Yıkım İhmaline Tepki

Sultangazi'de, Cebeci Mahallesi Seyir Caddesi'nde gerçekleştirilen *bina yıkımı* sırasında bitişikteki apartmanda hasar meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları başlayan 5 katlı binada, ekiplerin nihayetinde önemli bir ihlal gerçekleşti.

Olayın Detayları

Mahalle sakinlerinin iddialarına göre, yıkım işlemi herhangi bir uyarı yapılmadan başlatıldı. Bu durum neticesinde, bitişikteki 5 katlı apartmanda hasar oluştu. Yıkım sırasında çevreye yayılan toz ve beton parçaları, yan binaların balkon ve daire içlerine kadar ulaştı.

Özellikle yıkım sırasında gider borusunun kırılması, bir iş yerinin deposuna su girmesine sebep oldu ve bu da ek zararların yaşanmasına yol açtı.

Mahalle Sakinlerinden Tepki

Yıkım sırasında hasar gören binanın sakinleri, yaşanan olayla ilgili olarak yetkililere durumu bildirdi ve zabıtaya şikayette bulundu. Olay yerine intikal eden zabıta ekipleri, inceleme başlatarak yaşanan zararın boyutunu değerlendirdi.

Sultangazi'de gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında bitişik apartmanda hasar oluştu.

Sultangazi'de gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında bitişik apartmanda hasar oluştu.