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Sultangazi'de Katı Atık Toplama Alanında Yangın Söndürüldü

Sultangazi'de bir katı atık toplama alanında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 10:29
Sultangazi'de Katı Atık Toplama Alanında Yangın Söndürüldü

Sultangazi'de Yangın Alarmı: Katı Atık Toplama Alanında Yangın Çıktı

Sultangazi'de, Cebeci Mahallesi'nde Sultangazi Belediyesi'ne ait katı atık toplama alanında bu sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın ardından hızla harekete geçen polis ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Ekiplerin aldığı hızlı ve etkili önlemlerle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ancak, yangının söndürülmesi sürecinde alanda bazı hasarlar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Yangın, çevredeki vatandaşlarda panik yaratırken, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması takdir topladı.

Sultangazi'de katı atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi'de katı atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi'de katı atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi'de katı atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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