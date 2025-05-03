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Sultangazi'de Kaybolan Demans Hastası İshak Öztürk'ün Cesedi Bulundu

56 yaşındaki demans hastası İshak Öztürk, Sultangazi'de gölet kıyısında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili otopsi yapılacak.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 14:30
Sultangazi'de Kaybolan Demans Hastası İshak Öztürk'ün Cesedi Bulundu

Sultangazi'de Kaybolan İshak Öztürk'ün Cesedi Bulundu

Sultangazi'de demans hastası 56 yaşındaki İshak Öztürk, arama çalışmalarının 5. gününde Mimar Sinan Kent Ormanı'ndaki göletin kıyısında ölü olarak bulundu.

Esenler'de ikamet eden ve uzun süre haber alınamayan Öztürk'ün yakınları, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine başlatılan arama çalışmaları neticesinde Öztürk, arama yapılan polisin eğitim yaptığı bölgede tespit edildi.

AFAD koordinasyonunda birçok sivil toplum kuruluşu ve belediye ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde, UMKE ekipleri ormandaki göletin kıyısında Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesi yaptıktan sonra savcı, Öztürk'ün cesedinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmasına karar verdi.

Olayın Gelişimi

İshak Öztürk'ün 28 Nisan'da öğle saatlerinden beri haber alınamayınca, yakınları durumu polise bildirmişti. Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınması üzerine ekipler harekete geçti. Gece saatlerinde bölgeye polis, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, bu doğrultuda geniş çaplı bir arama çalışması başlatılmıştı.

Sultangazi'de kaybolan demans hastası 56 yaşındaki İshak Öztürk, arama çalışmalarının 5. gününde...

Sultangazi'de kaybolan demans hastası 56 yaşındaki İshak Öztürk, arama çalışmalarının 5. gününde Mimar Sinan Kent Ormanı'ndaki göletin kıyısında ölü bulundu. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sultangazi'de kaybolan demans hastası 56 yaşındaki İshak Öztürk, arama çalışmalarının 5. gününde...

Sultangazi'de kaybolan demans hastası 56 yaşındaki İshak Öztürk, arama çalışmalarının 5. gününde Mimar Sinan Kent Ormanı'ndaki göletin kıyısında ölü bulundu. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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