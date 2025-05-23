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Sultangazi'de Market Borçları 'Zimem Defteri' ile Silindi

Sultangazi'de bir marketteki 350 bin liralık borç, hayırseverler tarafından 'zimem defteri' geleneği ile silindi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 16:58
Sultangazi'de Market Borçları 'Zimem Defteri' ile Silindi

Sultangazi'de Zimem Defteri Geleneği Canlandı

Sultangazi'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen anlamlı bir uygulama ile, bir marketin veresiye defterindeki yaklaşık 350 bin liralık borç, Osmanlı dönemine dayanan ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği 'zimem defteri' geleneği sayesinde silindi. Bu yardım, hayırseverler tarafından kurulan bir dernek aracılığıyla gerçekleştirildi.

Borçlar Kapatıldı

Market sahibi Ertaş Koyuncu, veresiye defterinde yaklaşık 30 ailenin borcu bulunduğunu belirtti. Kurban Bayramı öncesinde bazı hayırseverler, dar gelirli ailelerin veresiye borçlarını ödemek için bir araya geldi. Koyuncu, "Bir hayırsever, markete alışveriş yapmak için geldiğinde yaşlı bir teyze ile sohbet etti. Sonrasında veresiye defterinin olup olmadığını sordu. Bunun üzerine dernek devreye girdi ve defteri satın alarak borçları tamamen kapattı" dedi.

Mutluluk ve Dua

Borçların silinmesinin ardından marketin girişine "Veresiye borçlarınız ödenmiştir" yazısı asıldı. Borcu silinen ailelerin markete gelerek dua ettiğini ifade eden Koyuncu, "Borcu olanlar arasında yetimler ve maddi durumu kısıtlı olanlar var. 6-7 aydır ödenmeyen borçlara el atıldı," şeklinde konuştu. Koyuncu, kimin ne zaman maddi sıkıntı yaşayacağının bilinmediğine vurgu yaparak, zimem defteri uygulamasının önemini ifade etti.

Toplumsal Duyarlılık ve Dayanışma

Koyuncu, "Bir teyze borcunun ödendiğini öğrendiğinde o kadar mutlu oldu ki sürekli dua etti. Yardıma muhtaç olanların bu güzel haberi duydukça sevinmesi, toplumsal dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Herkesin yardıma ihtiyacı olabileceğini unutmamalıyız. Biz borcu olan hiçbir müşterimizi aramıyoruz. Onlar, imkanları olsa öderdi. Bu nedenle, Osmanlı'dan bize miras kalan 'zimem defteri' geleneğinin yaygınlaşması gerekiyor," ifadelerinde bulundu.

Sultangazi'de bir marketin veresiye defterindeki yaklaşık 350 bin liralık borç, Osmanlı döneminden...

Sultangazi'de bir marketin veresiye defterindeki yaklaşık 350 bin liralık borç, Osmanlı döneminden gelen ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneğine göre hayırseverlerin kurduğu bir dernek tarafından silindi.

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