Sultangazi'de zincir markete zabıta denetimi: Kedi un paketine tuvalet yaptı

Sultangazi’de kedinin un paketine tuvalet yaptığı zincir markete zabıta denetimi yapıldı; çok sayıda ürüne el konuldu ve market encümene sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:19
Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası geniş kapsamlı inceleme

Sultangazi Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, kedinin un paketlerinin üzerine tuvaletini yaptığı anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından söz konusu zincir markette denetim gerçekleştirdi.

Olay dün Uğur Mumcu Mahallesi’nde yaşandı. Bir müşterinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayılınca, vatandaşlar hayvanların marketlere alınmaması gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

Denetimler sırasında ekipler, ürünlerin fiyat etiketleri ile kasa çıkış fiyatlarını karşılaştırdı. Ayrıca dondurucuların içindeki birçok ürüne, uygunsuz ortamda bulunduruldukları gerekçesiyle el konuldu.

Ambalajı deforme olan çok sayıda ürüne imha edilmek üzere el konuldu. İşletmede hayvanların girişine karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilerek, market belediye encümenine sevk edildi ve Ticaret İl Müdürlüğünde işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası yaşanan süreç, denetim ve yapılan işlemlerle ilgili yetkililerce kayıt altına alındı; olayla ilgili işlemler devam ediyor.

DENETİMDE ÇOK SAYIDA ÜRÜNE İMHA EDİLMEK ÜZERE EL KONULURKEN, MARKETE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

