Sultanhisar Çileği 2025 Hasadı Başladı

Sultanhisar Çileği 2025 hasadına başladı

Hoş kokusu, yoğun aroması ve parlak kırmızı rengiyle bilinen coğrafi işaretli Sultanhisar Çileği'nde 2025 yılı hasadı başladı. Aydın'ın önemli tarımsal değerlerinden biri olan ve 2020 yılında Sultanhisar Ziraat Odası tarafından coğrafi işaret alarak tescillenen çileklerde sezonun ilk ürünleri toplandı.

Yetkililer ve üreticiler birlikte hasatta

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle birlikte alanda yer alarak hasada katıldı. Hasat sırasında yapılan görüşmelerde, çiftçilerin emeğinin önemi vurgulanırken sezonun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulunuldu.

Yetkililer ayrıca coğrafi işaretli ürünlerin hem kaliteye katkısına hem de bölge ekonomisine sağladığı katma değerin altını çizdi.

Aydın'ın çilek üretimindeki konumu

Aydın, çilek üretiminde Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer almayı sürdürüyor. 2024 TÜİK verilerine göre 27 bin 227 dekar alanda gerçekleştirilen 112 bin 877 tonluk üretimle il, Türkiye genelinde ikinci sırada bulunuyor. 2025 ÇKS kayıtlarına göre ise 16 bin 456 dekar alanda 844 üretici çilek yetiştiriciliğini sürdürüyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, coğrafi işaretli ürünlerin değerini korumak ve artırmak amacıyla üreticilerin yanında olmaya ve teknik destek sağlamaya devam edeceklerini belirterek tüm çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

