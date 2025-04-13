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Sumi'ye Düzenlenen Rusya'nın Balistik Füze Saldırısında 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlenen Rusya'nın balistik füze saldırısında 21 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 13:27
Sumi'ye Düzenlenen Rusya'nın Balistik Füze Saldırısında 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Sumi'ye Yapılan Saldırı Sonrası Acı Bilanço

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun Sumi kentine gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

Telegram hesabından bir açıklama yapan Bakan Klimenko, bu kanlı saldırının Sumi'de geniş etkilere yol açtığını ifade ederek, saldırı alanında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Zelenskiy'den Tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de saldırıya tepki gösterdi. Hazreti İsa'nın Kudüs'e giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramı'nda bu tür bir saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Zelenskiy, kentteki eğitim kurumları ve konutların hedef alındığını vurgulayarak, diğer ülkelere Rusya'ya karşı daha güçlü bir tepki vermeye çağırdı. "Rusya tam da bu tür terörü istiyor ve bu savaşı uzatıyor." ifadeleriyle durumu kınadı.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun Sumi kentine düzenlediği balistik füze...

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi. İlk belirlemelere göre saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını aktaran Klimenko, saldırı alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun Sumi kentine düzenlediği balistik füze...

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi. İlk belirlemelere göre saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını aktaran Klimenko, saldırı alanında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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