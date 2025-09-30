Sumud Filosu için kritik saatler: Gazze'ye Küresel Hareket uyarısı

Gazze'ye Küresel Hareket temsilcileri, Küresel Sumud Filosu'nun daha önce müdahale edilen bölgeye yaklaştığını ve önümüzdeki 24-48 saatin kritik olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:18
Temsilciler Roma'da basın toplantısı yaptı

Simona Moscarelli ve Giorgina Levi, Gazze'ye Küresel Hareket'in İtalya temsilcileri olarak Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde düzenledikleri basın toplantısında, Doğu Akdeniz'de seyreden Küresel Sumud Filosu'nun İsrail ordusunun daha önce müdahale ettiği bölgeye yaklaştığını açıkladı.

Konum, hukuki çerçeve ve geçmiş müdahaleler

Levi, filonun şu anda Gazze kıyısına 120 mil uzaklıkta bulunduğunu ve daha önce Madleen ile Hanzala gemilerine müdahale edilen noktaya yaklaşıldığını belirtti. Levi, Gazze'nin kara sularının 2007'den beri 12 mil olduğunu, bunun ötesinin uluslararası sular niteliği taşıdığını vurguladı ve yaklaşık 120 mil mesafedeki müdahalelerin İsrail tarafından yeni bir sınır olarak kabul edildiğine dikkat çekti.

Gelecek 24-48 saat "kritik"

Levi, İsrail'in baskısının arttığını belirterek önümüzdeki 24 ila 48 saat'in "kritik" olduğunu söyledi. Müdahalenin genellikle gece saatlerinde gerçekleştiğini ifade eden Levi, olası bir müdahale durumunda ertesi günün "sıfırıncı gün" ilan edileceğini ve gün boyunca çeşitli gösterilerin düzenleneceğini aktardı. Ayrıca ertesi gün bazı sendikaların ortak bir grev çağrısı yapacağını ve bunun 22 Eylül'deki büyük gösterileri anımsatan bir eylem dalgası yaratacağını belirtti.

Filoya gelen destek ve iletişim kesintileri

AA muhabirinin, Türk donanması ve Türk Kızılay'ın filo içinde zor durumdaki teknelere yardım etmesine ilişkin sorusuna Moscarelli, verilen her türlü desteği olumlu bulduklarını ve bunun memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Moscarelli ayrıca, insansız hava araçları saldırılarından önce teknelerin telsiz frekanslarına sızılarak Bob Marley müzikleri yayınlandığını ve bununla tekneler arasındaki iletişimin sekteye uğratılmasının amaçlandığını aktardı.

Politik değerlendirmeler

Moscarelli, Batı'da İtalyan hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya karşı uyguladıkları politikaları İsrail'e karşı uygulamadıkları için burada bir çifte standart olduğunu sorguladıklarını söyledi.

Ayrıca, Donald Trump'ın dün açıkladığı 20 maddelik plan hakkında da görüş belirten Moscarelli, söz konusu planla ilgili olarak "Bu barış sürecinde kilit bir aktör eksikti. Görüşmelere etkin şekilde dahil olmamış gibi görünen Filistinliler eksikti." değerlendirmesinde bulundu.

