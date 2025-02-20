SunExpress 35. Yılını Coşkuyla Kutladı

SunExpress, 35. kuruluş yıl dönümünü Antalya'da özel bir konferansla kutladı. Turizm ve havacılık sektöründen liderler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:54
SunExpress 35. Yılını Coşkuyla Kutladı

SunExpress 35. Yılını Coşkuyla Kutladı

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa ortaklığıyla 1990 yılında kurulan SunExpress, Almanya ile Türkiye arasındaki turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla ilk uçuşunu gerçekleştirerek tarihe geçti. Şirket, 35. kuruluş yıl dönümünü "Güneş ve Ötesine 35 Yıl" temalı özel bir konferans ile Antalya’da kutladı.

Antalya Valisi'nden Övgüler

Konferansın açılışında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, SunExpress’in hem Türk-Alman işbirliğinin başarılı bir örneği olduğunu hem de Antalya’nın önemini vurgulayarak şunları ifade etti: "SunExpress 35 yıldır çok iyi bir iş çıkarmaktadır. Antalya gerçek anlamda güneşin en güzel parladığı yerdir."

SunExpress CEO'sundan Gelecek Vizyonu

SunExpress Üst Yöneticisi Max Kownatzki, şirketin 35 yıllık hikayesini, Frankfurt ve Antalya arasında tek bir uçakla başlayan uçuşlarla anlatarak, "Bugüne kadar 150 milyondan fazla yolcu taşıyarak, Avrupa'nın En İyi Tatil Hava Yolu unvanını aldık," dedi.

2025 Hedefleri ve Büyüme Stratejisi

Kownatzki, 2025 yılı hedeflerini de açıkladı ve "Filomuzu 85 uçağa çıkaracağız. Bu yaz, pandemi öncesine göre neredeyse iki kat fazla koltuk kapasitesi sunuyoruz," şeklinde konuştu.

Maliyet Artışları ve Hedefler

Kownatzki, maliyetlerin çift haneli oranlarda arttığını ve bunun bilet fiyatlarına yansıyacağını belirtti. Ayrıca, SunExpress’in Türkiye'nin hizmet ihracatına yaptığı güçlü katkıya da değinerek, yeni uçuş noktalarını açıkladı.

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Geleceği

Konferansta ayrıca, Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile zengin turizm potansiyeli değerlendirildi. Katılımcılar, Türkiye turizminin sürdürülebilir büyüme yolculuğu hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

SunExpress, bu 35 yıl boyunca Türk turizmi ve Antalya turizmi için önemli katkılarda bulundu ve büyümeye devam edeceğini vurguladı.

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