Sungurlu'da 80 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hafize Zeybek, yakınlarının haber alamaması üzerine evinde ölü bulundu; polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 22:32
Olayın Detayları

Çorum'un Sungurlu ilçesi Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hafize Zeybek (80), yakınlarının uzun süre haber alamaması üzerine gündeme geldi.

Yakınlarının şüphelenip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapı açıldı ve ekipler içeri girince Hafize Zeybek'in cansız bedenini buldu.

İnceleme ve Sonrası

Olay yerindeki incelemenin ardından Zeybek'in cenazesi Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, komşuların bir süre önce Zeybek için evinin önüne bıraktıkları yumurtaların aynı yerde durduğu öğrenildi.

