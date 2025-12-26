DOLAR
Sünnetin Faydaları ve Bakımı: Dr. Ahmet Levent Üstün Açıklıyor

Dr. Ahmet Levent Üstün, sünnetin hijyeni kolaylaştırdığını, idrar yolu enfeksiyonu ve bazı kanser risklerini azalttığını; doğru zamanlama, hijyen ve bakımın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:34
Sünnetin Faydaları ve Bakımı: Dr. Ahmet Levent Üstün Açıklıyor

Dr. Ahmet Levent Üstün: Sünnetin Sağlığa Katkıları

Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Levent Üstün, sünnetin tıbbi ve hijyenik açıdan önemli yararlar sağladığını belirtti. Üstün, sünnetin sadece insanlık tarihinin en eski cerrahilerinden biri olmakla kalmayıp aynı zamanda bugün en sık uygulanan pediatrik cerrahi işlemlerinden olduğunu söyledi.

Sünnetin Bilinen Faydaları

Dr. Üstün, sünnetin başlıca faydalarını şu ifadelerle özetledi: hijyenin daha kolay sağlanması, idrar yolu enfeksiyonu riskinin azalması, penis kanserinin önlenmesi ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile serviks kanseri riskinin düşürülmesi.

Hangi Yaşta Yapılmalı?

Uzman, sünnetin çoğu yaşta uygulanabileceğini ancak çocukta beden farkındalığı ve cinsel kimliğin geliştiği 3-6 yaş döneminin dışındaki yaşlarda yapılmasının daha uygun olabileceğini vurguladı. Son yıllarda yeni doğan sünnetine ilginin arttığını fakat yeni doğan döneminin hem anne hem bebeğin adaptasyon süreci olduğunu hatırlattı.

Yeni Doğan Dönemi ve Riskler

Üstün, bebeğin ilk 40 gün döneminin enfeksiyonlara daha açık olduğu düşüncesi nedeniyle yeni doğan döneminde sünnet yapılmasına yönelik soru işaretleri oluştuğunu söyledi. Ayrıca bezli bebeklerde idrar amonyağı ve dışkının nemli bezlerle birleşmesinin olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Sünnetin Yapıldığı Ortam ve İşlemin Önemi

Dr. Üstün, sünnetin hijyenik, rahat ve sağlık açısından güvenli ortamlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini; işlemin ailelerce basit görülebileceğini ancak çocuğun geleceğini etkileyen önemli bir cerrahi işlem olduğunu ifade etti. En önemli hedefin çocuğun ağrı yaşamaması ve işlemin deneyimli ellerde yapılması olduğunu ekledi.

Sünnet Sonrası Bakım Önerileri

Üstün'ün önerileri arasında şunlar yer aldı: pansumanın genellikle ilk gün ya da ertesi gün açılması; penisteki ödemin rahatsızlık vermemesine karşın yapışmış pansumanın açılmasının daha ağrılı olacağı; yaşa göre 3-7 gün arasında köpük bardak ya da sünnet külodunun kullanılabileceği; ilk 72 saat banyo yapılmaması ve üçüncü günden itibaren günde 10'ar dakika köpüklü ılık suyla, sürtme ve tahriş etmeden banyo başlanması.

Doktorun verdiği krem ve merhemlerin düzenli kullanılması, bezli bebeklerde bezin sık değiştirilmesi, ilk günlerde dar kıyafetlerden kaçınılması ve bezin gevşek bağlanması gerektiğini belirtti. Sünnet sonrası çocuk idrarını tutarsa mesaneye ılık bez ve hafif masaj uygulamasıyla idrar yapmasının sağlanabileceğini, ağrının ise ağrı kesici şuruplar veya bebeklerde fitillerle kolayca kontrol altına alınabileceğini söyledi. Penise dışkı bulaşırsa, ıslak bezle temizlenemiyorsa tahriş etmeden ılık suyla temizlenmesi gerektiğini aktardı.

Okula Dönüş ve Deniz-Havuz Uyarısı

Okul çağı çocuklarının genellikle bir hafta sonra okula dönebileceğini; yaz aylarında ise deniz ve havuz için kontaminasyon riski nedeniyle 15-20 gün beklenmesi gerektiğini belirtti.

Ne Zaman Doktora Başvurulmalı?

Üstün, hastaların genellikle sünnetten bir hafta sonra kontrol edildiğini, ancak bu süre içinde durmayan kanama, artan kızarıklık, şişlik, akıntı, ateş veya idrar yapmada zorlanma gibi durumlarda derhal doktora başvurulması gerektiğini söyledi. Sonuç olarak, sünnetin doğru zaman, uygun koşullar ve tıbbi standartlara uygun şekilde yapıldığında güvenli bir işlem olduğunu vurguladı.

