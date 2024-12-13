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Süper Kahramanlar Kosova'da Hasta Çocukları Sevindirdi

Kosova'da süper kahraman kostümü giyen dağcılar, hastanedeki çocuklara hediyeler dağıtarak yılbaşı coşkusunu yaşattı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:53
Süper Kahramanlar Kosova'da Hasta Çocukları Sevindirdi

Kosova'da Süper Kahramanlar Yılbaşı Coşkusunu Dağıtıyor

Kosova'nın başkenti Priştine'de, süper kahraman kostümleri giyen dağcılar, Kosova Üniversite Klinik Merkezi'nin (QKUK) Pediatri Kliniği'nde tedavi gören çocukların yüzlerini güldürdü. Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, dağcılar özel bir düzenekle binanın çatısından halatla inerek çocuklara hediyeler dağıttı.

Çocukların Yüzündeki Gülümseme

“Klubi Alpin Prishtina” topluluğunun üyeleri, tedavi gören miniklere neşe katmak için bu geleneksel etkinliği gerçekleştirdi. Süper kahraman kostümleriyle sahneye çıkan dağcılardan Berat Kajtazi, AA muhabirine etkinliğe katılmanın verdiği mutluluğu anlattı. Kendisi de bir ebeveyn olan Kajtazi, "Bu etkinliğe art arda dördüncü kez katılıyorum. Çocukların gülümsemesi, bu güzel duygunun tarif edilemez bir hissiyatı var" dedi.

İyileşme İçin Bağış Toplama Amaçlanıyor

Etkinlik, kanser teşhisi konulan çocukların tedavisi için bağış toplamayı hedefliyor. Her yıl gerçekleştirilen bu etkinlik, toplumun bir araya gelmesi ve çocukların iyileşmesi adına önemli bir fırsat sunuyor. Kajtazi, "Bu duyguyu tatmak gerekir. Burada olup çocuklara yardım etmek isteyen herkesi bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de süper kahramanların kostümlerini giyen bir grup dağcı, Kosova...

Kosova'nın başkenti Priştine'de süper kahramanların kostümlerini giyen bir grup dağcı, Kosova Üniversite Klinik Merkezi (QKUK) bünyesindeki Pediatri Kliniğinin çatısından halatla inerek, burada tedavi gören çocuklara pencere ve balkonlardan hediyeler dağıttı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de süper kahramanların kostümlerini giyen bir grup dağcı, Kosova...

Kosova'nın başkenti Priştine'de süper kahramanların kostümlerini giyen bir grup dağcı, Kosova Üniversite Klinik Merkezi (QKUK) bünyesindeki Pediatri Kliniğinin çatısından halatla inerek, burada tedavi gören çocuklara pencere ve balkonlardan hediyeler dağıttı.

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