Süper Kupa finali iptal oldu! Suudi Arabistan'a tepkiler büyüyor.

Süper Kupa Finali neden iptal oldu?

Türkiye Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde oynanması bekleniyordu. Ancak, maç günü yaşanan gelişmeler sonucunda final ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe takımları, Atatürk fotoğraflı formalarla ısınmaya çıkmak istedikleri için Suudi yetkililerin engeline takıldı. İki takım da maça çıkmama kararı aldı. Statta bulunan taraftarlar ise İstiklal Marşı okuyarak tepkilerini gösterdi.

Atatürk baskılı Forma Krizi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasında maç öncesi bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından iki takımın da stada gitmesi beklenirken, Fenerbahçe kulübü bir açıklama yaptı. Fenerbahçe, maçtan önce ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacaklarını duyurdu. Bu durum, Suudi Arabistan yönetimi tarafından kabul edilmedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu karara saygı duymayacaklarını ve maça çıkmayacaklarını söyledi. Fenerbahçe takımı, kaldıkları otele geri döndü.

Galatasaray takımı da maç öncesi ısınmaya Atatürk fotoğraflı formalarla çıkmak istediğini belirtti. Ancak, Suudi yetkililer bunu da reddetti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maça çıkmama kararı aldıklarını açıkladı. Galatasaray takımı da kaldıkları otele geri döndü.

Taraftarlar İstiklal Marşı Okudu

Süper Kupa finalini izlemek için stada gelen Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, maçın ertelendiğini öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı. Taraftarlar, statta İstiklal Marşı okuyarak protesto eylemi yaptı. Stad yönetimi ise hoparlörlerden yüksek sesle müzik çalarak İstiklal Marşı’nın duyulmasını engellemeye çalıştı. Ancak, taraftarlar İstiklal Marşı’nı okumaya devam etti. Stadyumda “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye’ye Dönüyor

Süper Kupa finalinin ertelendiği resmi olarak açıklandı. Maçın, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20:45’te Riyad’da oynanması planlanıyordu. Maç, ATV’den canlı olarak yayınlanacaktı. Ancak, Galatasaray ve Fenerbahçe takımları, maça çıkmama kararı aldıktan sonra İstanbul’a dönmek için hazırlık yaptı. Galatasaray kafilesini taşıyan uçak saat 04:00’te İstanbul Havalimanı’na, Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak ise saat 04:15’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek.

Türk takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça çıkmamasına desteği sürüyor

Beşiktaş, Samsun ve Ankaragücü yönetimi Süper Kupa finalinin kendi statlarında oynanması teklifinde bulunarak Mustafa Kemal Atatürk karşısında yapılan her harekete karşı olduklarını dile getirdiler. Bazı futbolcular, siyasi kişilerden de Suudi Arabistan yönetimine tepkiler gelmeye devam ediyor.