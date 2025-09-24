Süper Tayfun Ragasa Tayvan'da: Selde 14 ölü, 46 kişi kayıp

Tayvan'da can kaybı ve sel

Süper Tayfun Ragasa nedeniyle Tayvan'da dün akşamdan itibaren etkili olan sağanaklarda 14 kişi hayatını kaybetti. Tayvan ajansı CNA'nın aktardığına göre, Ada'nın doğusundaki Hualien iline bağlı Gangfu kasabasındaki Matai'an Set Gölü'nün aşırı yağış sonucu taşmasıyla yerleşim yerlerinde geniş çaplı sel meydana geldi.

Yerel afet birimleri, selde 14 kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını ve 46 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun, evlerini zamanında tahliye edemeyen yaşlılar olduğu belirtildi.

Tahliyeler ve altyapı hasarı

Sel nedeniyle yerleşimlerde su seviyesi evlerin birinci katlarına kadar yükselirken caddeler çamur ve balçıkla kaplandı. Kasabanın tren istasyonu kullanılamaz hale gelirken Matai'an Deresi üzerindeki karayolu köprüsü yıkıldı.

Afet kurtarma ekipleri Gangfu, Fenglin ve Wanrong kasabalarında yaşayan 3 binden fazla kişiyi tahliye etti. Tayvan genelinde 4 bini aşkın hanenin suyu, 14 bini aşkın hanenin ise elektriği kesildi.

Hong Kong ve Guangdong'da alarm

Süper Tayfun Ragasa, sabah saatlerinden itibaren Çin'in güney kıyılarını etkilemeye başladı. Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Guangdong eyaletinde en üst düzey alarm durumuna geçildi. Hong Kong Gözlemevi, yerel saatle 06.00-09.00 arasında şehrin açıklarına yaklaşan tayfun nedeniyle fırtına uyarısını en üst seviye olan 10'a yükseltti.

Şehirdeki tüm ana okullar ile ilk ve orta dereceli okullar bugün ve yarın tatil edilirken 1.000'den fazla uçak seferi iptal edildi ve bazı tren seferleri durduruldu. Tayfunun yol açtığı şiddetli rüzgarlar ağaçları devirdi, şiddetli yağışlar sele neden oldu; 100'den fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 11 saat süren alarmın ardından tayfunun batıya yönelmesiyle akşam saatlerinden itibaren hayat normale dönmeye başladı.

Çin ana karasındaki Guangdong eyaleti de tayfun nedeniyle dört aşamalı uyarı sistemindeki en yüksek düzey olan 1. seviye alarm ilan etti. Eyalette sel tehlikesi olan bölgelerde yaşayan 1,89 milyon kişi güvenli bölgelere yerleştirilirken helikopterler, dronlar, 23 gemi ve 38 bin afet kurtarma görevlisi müdahale için hazır bekletildi.

10 şehirde okullar, iş yerleri, süpermarketler ve toplu taşıma sistemleri kapatıldı. Eyaletin idari merkezi Guangcou'da 400'den fazla, en yüksek nüfuslu şehri Şıncın'da 500'den fazla uçak seferi iptal edildi. Tayfun akşam 17.00 sularında Guangdong kıyılarına ulaşırken şiddeti azaldı; Çin Meteoroloji Merkezi, rüzgar hızının saatte 200 kilometreden 145 kilometreye kadar azalarak tayfunun "süper tayfun" kategorisinden "güçlü tayfun" kategorisine gerilediğini bildirdi. Eyalette bazı bölgelerde küçük çaplı sel baskınları ve maddi hasar yaşandı.

Süper Tayfun Ragasa'nın rotası

Pasifik Okyanusu'nda yılın ilk "süper tayfunu" olarak kaydedilen Ragasa, ilerlediği güzergahta Filipinler, Tayvan, Hong Kong, Makau ve Çin ana karasında fırtına ve acil durum uyarılarına yol açtı. Batı Pasifik'te 16 Eylül'de tropik fırtına olarak ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaşırken şiddetini artırıp süper tayfuna dönüştü.

Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlarla ilerleyen Ragasa, Filipinler'in kuzeyi ve Tayvan'da etkili olduktan sonra Çin'in güney kıyılarına yaklaştı. Şiddeti giderek azalan tayfunun batı yönünde Vietnam'ın kuzeyine kadar ilerlemesi bekleniyor.