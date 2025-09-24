Süper Tayfun Ragasa Tayvan'ı Vurdu: Selde 14 Ölü, 30 Kayıp

Süper Tayfun Ragasa'nın yol açtığı sel Tayvan'da 14 can kaybına ve 30 kayba neden oldu; Hong Kong ve Guangdong en yüksek alarmda, geniş tahliyeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 07:22
Tayvan'da can kaybı ve hasar

Süper Tayfun Ragasa'nın dün akşam saatlerinden itibaren etkili olduğu Tayvan'da, aşırı yağışların yol açtığı taşkınlarda 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı ve 30 kişi kayıp olarak bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın aktardığına göre, Ada'nın doğusundaki Hualien iline bağlı Gangfu kasabasındaki Matai'an Set Gölü'nün taşmasıyla yerleşim yerleri sular altında kaldı. Evlerin birinci katlarına kadar yükselen su seviyeleri caddeleri çamur ve balçıkla kapladı, kasabanın tren istasyonu kullanılamaz hale geldi ve Matai'an Deresi üzerindeki kara yolu köprüsü yıkıldı.

Tahliye ve kurtarma çalışmaları

Yerel afet birimleri ve kurtarma ekipleri, Gangfu, Fenglin ve Wanrong kasabalarında yaşayan 3 binden fazla kişiyi tahliye etti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunun evlerini zamanında tahliye edemeyen yaşlılar olduğunu belirtti.

Hong Kong ve Guangdong alarmda

Süper Tayfun Ragasa gece saatlerinde Çin'in güney kıyılarına yaklaşık 100 kilometre yaklaşırken, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Guangdong eyaletinde en üst düzey alarm ilan edildi. Hong Kong Gözlemevi, tayfunun yerel saatle 06.00-09.00 arasında şehrin yakınından geçmesinin beklendiğini duyurarak fırtına uyarısını en üst seviye olan 10'a yükseltti.

Şehirde tüm ana okullar ile ilk ve orta dereceli okullar bugün ve yarın tatil edilirken, yaklaşık 600 uçak seferi iptal edildi ve bazı tren seferleri durduruldu.

Guangdong'da geniş hazırlık

Çin ana karasındaki Guangdong eyaleti, dört aşamalı tayfun uyarı sistemindeki en yüksek düzey olan 1. seviye alarm ilan etti. Çin Meteoroloji Merkezi, süper tayfunun öğleden sonra itibarıyla eyalette etkili olacağını; şiddetli rüzgar, yağmur ve yüksek dalgaların yarın akşama kadar süreceğini bildirdi.

Eyalette sel tehlikesi bulunan bölgelerde yaşayan 371 binden fazla kişi tahliye edilirken, helikopterler, dronlar, 23 gemi ve 38 bin afet kurtarma görevlisi müdahale için hazır bekletiliyor. On şehirde okullar, işyerleri, süpermarketler ve toplu taşıma sistemleri kapatıldı. Teknoloji ve internet şirketlerine ev sahipliği yapan Şıncın kentinde 529 uçak seferi iptal edildi.

Süper Tayfun Ragasa'nın rotası ve gücü

Pasifik Okyanusu'nda yılın ilk "süper tayfunu" olarak izlenen Ragasa, Filipinler, Tayvan, Hong Kong, Makau ve Çin ana karasında fırtına uyarılarına yol açtı. Batı Pasifik'te 16 Eylül'de tropik fırtına olarak oluşan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaşırken güçlenerek süper tayfuna dönüştü.

Ragasa, saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyor. Tayfunun Filipinler'in kuzeyi ve Tayvan'daki etkilerinin ardından önce Çin'in güney kıyılarına ulaşması, daha sonra batıya yönelerek Vietnam'ın kuzeyine kadar ilerlemesi bekleniyor.

