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Sürdürülebilir Balıkçılık İçin 'Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası' Sapanca Gölü'nde Başladı

Sapanca Gölü'nde düzenlenen şampiyona, 'yakala ve sal' yöntemiyle doğaya dönüşümlü balık avı yapıyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 18:06
Sürdürülebilir Balıkçılık İçin 'Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası' Sapanca Gölü'nde Başladı

Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası Başladı

Özel bir uygulamayla tutulan balıkların hızlıca tekrar doğal ortamlarına bırakıldığı "Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası", Sapanca Gölü'nde start aldı.

Doğa Tutkunları Bir Araya Geldi

Arifiye ilçesi Gölbaşı mevkisinde buluşan doğa dostları, elektrikli botlarla göle açılarak, en büyük turna balığını yakalamak için kıyasıya bir rekabet içerisine girdi. Tutulan balıklar, ölçüm için masa hakemlerine gönderildikten sonra yine göle salınıyor.

Amacımız Sürdürülebilir Balıkçılık

Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Hakan Kılıç, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, şampiyonaya 100 takım ve 200 sporcunun katıldığını belirtti. Kılıç, "Amacımız sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etmek. Yarışmada balık ölümüne kesinlikle müsaade etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Hızlı Ölçüm ve Salım Uygulaması

Kılıç, balıkların ölçüm işleminin hızlı bir şekilde yapıldığını, "Tutulan balıkları özel üretilen cetvellerle ölçtükten sonra, masa hakemlerine gönderiyoruz. Onaylanan balıkları hemen tekrar göle salıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler ve Ödüller

Şampiyonanın sonunda, çeşitli yarışmalar, konserler, çocuklara özel programlar ve oyun grupları gibi etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca dereceye giren sporculara ödüller verileceği duyuruldu.

Başarıyla Tamamlanan İlk Periyot

Şampiyonanın ilk periyodunda, 5 saat içerisinde tutulan 187 balıktan en büyüğünün 76 santimetre olduğu belirtildi. Kılıç, “Bu başarı, sürdürülebilir balıkçılığın uygulanabilirliğini gösteriyor.” dedi. Şampiyona, yarın sona erecek.

Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından doğal yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen...

Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından doğal yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası" Sapanca Gölü'nde başladı. Arifiye ilçesi Gölbaşı mevkisinde göl kıyısında bir araya gelen doğa tutkunları, elektrikli botlarla göle açılarak en büyük turna balığını yakalamak için mücadele ediyor.

Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından doğal yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen...

Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından doğal yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası" Sapanca Gölü'nde başladı. Arifiye ilçesi Gölbaşı mevkisinde göl kıyısında bir araya gelen doğa tutkunları, elektrikli botlarla göle açılarak en büyük turna balığını yakalamak için mücadele ediyor.

Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından doğal yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen...

Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından doğal yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası" Sapanca Gölü'nde başladı. Arifiye ilçesi Gölbaşı mevkisinde göl kıyısında bir araya gelen doğa tutkunları, elektrikli botlarla göle açılarak en büyük turna balığını yakalamak için mücadele ediyor.

Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından doğal yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen...

Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından doğal yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası" Sapanca Gölü'nde başladı. Arifiye ilçesi Gölbaşı mevkisinde göl kıyısında bir araya gelen doğa tutkunları, elektrikli botlarla göle açılarak en büyük turna balığını yakalamak için mücadele ediyor.

Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından doğal yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen...

Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından doğal yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası" Sapanca Gölü'nde başladı. Arifiye ilçesi Gölbaşı mevkisinde göl kıyısında bir araya gelen doğa tutkunları, elektrikli botlarla göle açılarak en büyük turna balığını yakalamak için mücadele ediyor.

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