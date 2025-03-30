Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın İlk Kabinesi Kuruldu

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın İlk Kabinesi Kuruldu
Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen törenle, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığındaki yeni kabine kamuoyuna tanıtıldı. Törende, 61 yıllık Baas rejimi'nin sona ermesi sonrasında oluşturulan bu hükümet, Suriye tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Yemin Töreninde Vurgulanan Temalar
Yemin töreninin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Şara, "Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür." ifadelerini kullandı. Şara, devlet kurumlarını yeniden inşa etme kararlılıklarını ve süreçlerde şeffaflık ile hesap verebilirlik ilkelerinin önemini vurguladı.
Yeni kabine başkanı, halkın uzun süredir yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğini belirterek, "İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve güçlendireceğiz. Eğitim ve sağlık sistemimizi iyileştirerek gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunmayı hedefliyoruz." dedi.
Hükümetin Vizyonu ve Hedefleri
Şara, "Birlikte çalışarak, vatanımızı kalkındıracağız ve yolsuzluğa karşı duracağız. Adalet, aldığımız tüm kararların temel değeridir," diyerek, hükümetin hedeflerini net bir şekilde belirtti. Ayrıca, halkın güvenini boşa çıkarmamak için kesintisiz çalışacaklarının altını çizdi.
Yeni Kabine Üyeleri
Yapılan konuşmaların ardından, Şara'nın yeni kabinesinde yer alan isimler şu şekilde sıralandı:
- Dışişleri Bakanı: Esad Hasan Şeybani
- Savunma Bakanı: Murhaf Ebu Kasra
- İçişleri Bakanı: Enes Hattab
- Adalet Bakanı: Mahzar el Veys
- Yüksek Öğretim Bakanı: Mervan Halebi
- Diyanet İşleri Bakanı: Muhammed Ebu Hayır Şükri
- Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı: Hind Kabavat
- Enerji Bakanı: Muhammed Beşir
- Maliye Bakanı: Muhammed Yusr Berniyye
- Ekonomi Bakanı: Nidal Şaar
- Sağlık Bakanı: Musab Nezzal el Ali
- Yerel Yönetimler Bakanı: Muhammed Ancerani
- Telekomünikasyon Bakanı: Abdüsselam Heykel
- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı: Raid Salih
- Tarım Bakanı: Emced Bedr
- Eğitim Bakanı: Muhammed Abdülrahman Terko
- Bayındırlık ve İskan Bakanı: Mustafa Abdürazzak
- Kültür Bakanı: Muhammed Salih
- Gençlik ve Spor Bakanı: Muhammed Samih Hamıd
- Turizm Bakanı: Mazen Salihani
- İdari Kalkınma Bakanı: Muhammed Sikaf
- Ulaştırma Bakanı: Yarub Bedir
- Enformasyon Bakanı: Hamza Mustafa
Yeni kabinenin Suriye için umut vadeden bir başlangıç olduğu belirtiliyor. Şara'nın liderliğindeki bu hareket, ülkenin geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.