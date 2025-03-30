Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın İlk Kabinesi Kuruldu

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın İlk Kabinesi Kuruldu

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen törenle, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığındaki yeni kabine kamuoyuna tanıtıldı. Törende, 61 yıllık Baas rejimi'nin sona ermesi sonrasında oluşturulan bu hükümet, Suriye tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yemin Töreninde Vurgulanan Temalar

Yemin töreninin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Şara, "Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür." ifadelerini kullandı. Şara, devlet kurumlarını yeniden inşa etme kararlılıklarını ve süreçlerde şeffaflık ile hesap verebilirlik ilkelerinin önemini vurguladı.

Yeni kabine başkanı, halkın uzun süredir yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğini belirterek, "İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve güçlendireceğiz. Eğitim ve sağlık sistemimizi iyileştirerek gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Hükümetin Vizyonu ve Hedefleri

Şara, "Birlikte çalışarak, vatanımızı kalkındıracağız ve yolsuzluğa karşı duracağız. Adalet, aldığımız tüm kararların temel değeridir," diyerek, hükümetin hedeflerini net bir şekilde belirtti. Ayrıca, halkın güvenini boşa çıkarmamak için kesintisiz çalışacaklarının altını çizdi.

Yeni Kabine Üyeleri

Yapılan konuşmaların ardından, Şara'nın yeni kabinesinde yer alan isimler şu şekilde sıralandı:

Dışişleri Bakanı: Esad Hasan Şeybani

Savunma Bakanı: Murhaf Ebu Kasra

İçişleri Bakanı: Enes Hattab

Adalet Bakanı: Mahzar el Veys

Yüksek Öğretim Bakanı: Mervan Halebi

Diyanet İşleri Bakanı: Muhammed Ebu Hayır Şükri

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı: Hind Kabavat

Enerji Bakanı: Muhammed Beşir

Maliye Bakanı: Muhammed Yusr Berniyye

Ekonomi Bakanı: Nidal Şaar

Sağlık Bakanı: Musab Nezzal el Ali

Yerel Yönetimler Bakanı: Muhammed Ancerani

Telekomünikasyon Bakanı: Abdüsselam Heykel

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı: Raid Salih

Tarım Bakanı: Emced Bedr

Eğitim Bakanı: Muhammed Abdülrahman Terko

Bayındırlık ve İskan Bakanı: Mustafa Abdürazzak

Kültür Bakanı: Muhammed Salih

Gençlik ve Spor Bakanı: Muhammed Samih Hamıd

Turizm Bakanı: Mazen Salihani

İdari Kalkınma Bakanı: Muhammed Sikaf

Ulaştırma Bakanı: Yarub Bedir

Enformasyon Bakanı: Hamza Mustafa

Yeni kabinenin Suriye için umut vadeden bir başlangıç olduğu belirtiliyor. Şara'nın liderliğindeki bu hareket, ülkenin geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.