DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.123.739,15 0,08%

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın İlk Kabinesi Kuruldu

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, devrim sonrası yeni kabinesini açıkladı ve özelliklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 01:08
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 01:08
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın İlk Kabinesi Kuruldu

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın İlk Kabinesi Kuruldu

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen törenle, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığındaki yeni kabine kamuoyuna tanıtıldı. Törende, 61 yıllık Baas rejimi'nin sona ermesi sonrasında oluşturulan bu hükümet, Suriye tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yemin Töreninde Vurgulanan Temalar

Yemin töreninin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Şara, "Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür." ifadelerini kullandı. Şara, devlet kurumlarını yeniden inşa etme kararlılıklarını ve süreçlerde şeffaflık ile hesap verebilirlik ilkelerinin önemini vurguladı.

Yeni kabine başkanı, halkın uzun süredir yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğini belirterek, "İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve güçlendireceğiz. Eğitim ve sağlık sistemimizi iyileştirerek gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Hükümetin Vizyonu ve Hedefleri

Şara, "Birlikte çalışarak, vatanımızı kalkındıracağız ve yolsuzluğa karşı duracağız. Adalet, aldığımız tüm kararların temel değeridir," diyerek, hükümetin hedeflerini net bir şekilde belirtti. Ayrıca, halkın güvenini boşa çıkarmamak için kesintisiz çalışacaklarının altını çizdi.

Yeni Kabine Üyeleri

Yapılan konuşmaların ardından, Şara'nın yeni kabinesinde yer alan isimler şu şekilde sıralandı:

  • Dışişleri Bakanı: Esad Hasan Şeybani
  • Savunma Bakanı: Murhaf Ebu Kasra
  • İçişleri Bakanı: Enes Hattab
  • Adalet Bakanı: Mahzar el Veys
  • Yüksek Öğretim Bakanı: Mervan Halebi
  • Diyanet İşleri Bakanı: Muhammed Ebu Hayır Şükri
  • Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı: Hind Kabavat
  • Enerji Bakanı: Muhammed Beşir
  • Maliye Bakanı: Muhammed Yusr Berniyye
  • Ekonomi Bakanı: Nidal Şaar
  • Sağlık Bakanı: Musab Nezzal el Ali
  • Yerel Yönetimler Bakanı: Muhammed Ancerani
  • Telekomünikasyon Bakanı: Abdüsselam Heykel
  • Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı: Raid Salih
  • Tarım Bakanı: Emced Bedr
  • Eğitim Bakanı: Muhammed Abdülrahman Terko
  • Bayındırlık ve İskan Bakanı: Mustafa Abdürazzak
  • Kültür Bakanı: Muhammed Salih
  • Gençlik ve Spor Bakanı: Muhammed Samih Hamıd
  • Turizm Bakanı: Mazen Salihani
  • İdari Kalkınma Bakanı: Muhammed Sikaf
  • Ulaştırma Bakanı: Yarub Bedir
  • Enformasyon Bakanı: Hamza Mustafa

Yeni kabinenin Suriye için umut vadeden bir başlangıç olduğu belirtiliyor. Şara'nın liderliğindeki bu hareket, ülkenin geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunus, Libya ve Cezayir'de Ramazan Bayramı Pazartesi Günü İdrak Edilecek
2
Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın İlk Kabinesi Kuruldu
4
Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze Teklifini Kabul Etti
5
Bakan Göktaş'tan Bayram Mesajı: Sevgi ve Bereket Dolu Bir Bayram Diliyorum
6
Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kafadar Görevinden Alındı
7
Fas, Çekirge İstilasıyla Mücadele İçin Hazır

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!