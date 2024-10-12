Suriye'de ABD ve İran Destekli Gruplar Arasında Çatışma

Suriye'de Gerginlik Tırmanıyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Fırat Nehri'nin batı yakasında, ABD güçleri ile İran destekli gruplar arasında ciddi bir çatışma yaşandı.

Roket Saldırısı ve Karşılık

Yerel saatle 22.00'de İran destekli gruplar, ABD'nin Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında bölgede güçlü patlamaların duyulduğu, ancak zayiat olup olmadığına dair net bir bilgi ulaşılamadığı bildirildi.

Top Atışı ve İnsansız Hava Aracı Saldırısı

ABD üssüne yönelik saldırının hemen ardından, ABD güçleri de İran destekli grupların bulunduğu Havicet Sakır köyü'ne top atışı gerçekleştirdi. Ayrıca, aidiyeti bilinmeyen bir saldırı robotu (SİHA) Mihkan beldesinde İran destekli gruplara ait bir aracı hedef alarak iki kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bölgedeki Kontrol Dağılımı

Deyrizor ilinin doğusunda ABD destekli PKK/YPG güçlerinin bulunduğu bölge yer alırken, il merkezi ve çevresindeki kırsal alanlar ise Esed rejimi ve İran destekli gruplar tarafından kontrol edilmektedir.