Suriye'de Halk Meclisi Seçimleri: Alt Komisyon Üyeleri Yemin Etti

Yüksek Seçim Komisyonu'na bağlı alt komisyon üyeleri, 10 ilde yapılacak Halk Meclisi seçimleri öncesi Kur'an-ı Kerim ve İncil üzerine yemin etti; üç ilde seçimler ertelendi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:16
Suriye'de Halk Meclisi Seçimleri İçin Alt Komisyon Üyeleri Göreve Başladı

Yemin töreni şeffaflık ve tarafsızlık vurgusuyla gerçekleştirildi

Yüksek Seçim Komisyonu'na bağlı alt komisyon üyeleri, Suriye'de 10 ilde yapılacak Halk Meclisi seçimleri kapsamında görevlerine başlamadan önce yemin etti. Tören, Süveyda, Rakka ile Haseke illeri dışında planlanan illerde gerçekleştirildi.

Alt komisyonların bulunduğu iller arasında Şam, Şam kırsalı, Kuneytra, Dera, Hama, Humus, Tartus, Lazkiye, Halep ve Deyrizor yer alıyor. Üyeler, seçici kurul üyelerini belirlemek üzere Kur'an-ı Kerim ve İncil üzerine yemin ederek resmi görevlerine başladı.

Halk Meclisi Yüksek Seçim Komisyonu üyesi ve sözcüsü Dr. Nevvar Necme, Şam'da düzenlenen toplantıda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam, Şam kırsalı, Dera ve Kuneytra illerinden gelen alt komisyonların yemin ederek göreve başladığını bildirdi.

Necme, yemin töreninin ardından geçici seçim sistemi, uygulama talimatları ve çalışma yöntemlerine ilişkin bir bilgilendirme oturumu yapılacağını, ayrıca komisyonların kendi içlerinde ayrı toplantılar düzenleyerek seçim sürecine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını aktardı.

Necme, yemin töreninin seçim sürecinin şeffaflığı ve komisyonların tarafsızlığı açısından büyük önem taşıdığını, üyelerin önünde ciddi bir sorumluluk bulunduğunu ifade etti ve seçici kurulların Suriye halkının beklentilerini karşılamasını umduklarını belirtti.

Öte yandan Necme, Süveyda, Rakka ve Haseke illerinde seçimlerin güvenlik ve siyasi nedenlerle ertelendiğini söyledi. Bu kararın, söz konusu illerde yaşayan vatandaşların haklarını korumaya yönelik alındığını ve sandalyelerin boş bırakılmasının bu hakların korunması anlamına geldiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından 2 Haziran'da yayımlanan 66 sayılı kararname ile Muhammed Taha el-Ahmed başkanlığında 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Komisyonu kurulmuştu. Komisyon Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed, planlanan seçimlerin doğrudan halk oylamasıyla değil, temsil esasına dayalı seçici kurullar aracılığıyla yapılacağını açıklamıştı.

