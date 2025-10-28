Suriye'de Humus'ta 11 milyon captagon hapı ele geçirildi

Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus ilinin güney kırsalında Lübnan'dan getirildiği belirtilen 11 milyon captagon hapının ele geçirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 20:03
Operasyon ayrıntıları

Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus ilinin güney kırsalında düzenlenen operasyonda, Lübnan'dan getirilen 11 milyon captagon hapının ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına bağlı uyuşturucuyla mücadele biriminin, Lübnan'dan gelen bir araçta bulunan 11 milyon captagon hapına el koyduğu belirtildi.

Humus'un güneyinde kaçırılmak istenen uyuşturucu haplara el konuldu, kaçakçılıkta kullanılan araç ele geçirildi. Yetkili merciler, olayla bağlantılı suç ağlarını ortaya çıkarmak ve failleri tespit etmek için soruşturmayı sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı birimleri, 21 Ekim 2025'te Şam ilinde gerçekleştirdikleri operasyonda da bir uyuşturucu şebekesini çökertmiş ve kaçırılmaya hazırlanılan 12 milyon captagon hapını ele geçirmişti.

