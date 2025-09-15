Suriye'de Tarım Arazileri Yeniden Kazandırılıyor — Emced Bedr

Bakan Bedr: Tahrip edilen alanlar kademeli olarak yeniden tarıma kazandırılıyor

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/ AHMET KARAAHMET - Suriye Tarım Bakanı Emced Bedr, ülkedeki tarımsal üretim faaliyetleri hakkında AA'ya açıklamalarda bulundu.

Bedr, bombardımanların ekili arazileri, sulama sistemlerini ve depolama tesislerini tahrip ettiğini belirtti. Bakan, devrik rejimin iç savaştaki saldırılarında tarımsal altyapının ve tarım arazilerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü ifade etti.

Toprak yapısına verilen zararların, tarım arazilerine askeri yollar açılması, siper kazılması ve mayın döşenmesi gibi faaliyetlerin arazilerin tarım dışı kalmasına yol açtığını söyleyen Bedr, zarar gören alanları yeniden tarıma kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Çalışmaların mevcut imkanlar çerçevesinde kademeli olarak yürütüldüğünü belirten Bedr, "Bakanlık olarak tarım arazilerini yeniden yatırım sahasına kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Bedr, Suriye’de tarımın rehabilitasyonu için kamu ve özel sektörün çabalarının birlikte yürütülmesinin önemine değindi ve mevcut koşullar ile kaynak ihtiyacı nedeniyle tarım sektöründe yatırım fırsatlarının geniş olduğunu kaydetti.

"Bitkisel ve hayvansal üretim, ekoturizm, ormanların geliştirilmesi, tarımsal sanayi, tarımsal girdiler ile ekipman üretimi ve ithalatı gibi alanlarda ciddi potansiyel bulunuyor."

Çalışmaların ülkenin, çiftçilerin ve yatırımcıların çıkarları doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Bedr, "Bakanlık ayrıca tarım alanındaki kurumsal yapıyı yeniden yapılandırıyor. Zayıf yönleri analiz ediyor ve insan kaynağı ile projelere ilişkin çalışmalarla sektörü güçlendirmeyi hedefliyor." şeklinde konuştu.

Son olarak Bedr, iklim değişikliği ve su kıtlığı gibi zorluklara karşı Suriye tarımı için uzun vadeli stratejik bir plan hazırlandığını ve kısa vadeli stratejilerin de teşvik edildiğini ifade etti.