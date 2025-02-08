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Suriye'de Türkmen Meclisi Binası Törenle Açıldı

Suriye'nin Çobanbey kentinde Türkmen Meclisi binası törenle açıldı. Başkan Faysal Cuma, binanın tüm Suriye halkına hizmet edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:26
Suriye'de Türkmen Meclisi Binası Törenle Açıldı

Suriye'de Türkmen Meclisi Binasının Açılışı Gerçekleşti

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey'de, Türkmen Meclisi binası düzenlenen törenle hizmete girdi. Bu bölge, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırıldı ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir alan haline geldi.

Açılış törenine, Suriye’nin farklı illerinden gelen Türkmenler, aşiret liderleri ve askeri komutanlar katıldı. Bina, kurde kesilerek besmele ile hizmete açıldı.

Başkan Faysal Cuma'dan Açıklama

Açılış sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Faysal Cuma, bu toplantının hem açılış hem de istişare toplantısı olduğunu belirtti. Cuma, “Binamız, sadece Türkmenlere değil tüm Suriye halkına hizmet verecektir. Binalarımızın benzerlerini diğer Türkmen bölgelerinde, Rakka, Haseke, Halep ve Lazkiye'de de inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türk kimliğini ve kültürünü korumaya devam eden Suriyeli Türkmenler, Halep, Lazkiye, Hama, Humus ve Rakka bölgelerinde yaşamaktadır.

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