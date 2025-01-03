Suriye'deki Güvenlik Artışı, Suriyeli Mültecilerin Geri Dönüşlerini Teşvik Edecek

Yerlikaya'dan Suriyeli Mülteciler İçin Destek Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş dünyası temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Huzur ve Güvenlik Sağlandıkça Dönüşler Devam Edecek

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüşlerine ilişkin önemli mesajlar paylaştı. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi, 'tarihin doğru tarafında yer aldık.' Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında dimdik durduk. Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşleri artarak devam edecektir," dedi.

Bakan Yerlikaya, devlet ve STK’ların birlikte çalışarak Suriyeli mültecilere destek olacağını ve göç konusunu uluslararası hukuka, medeniyet değerlerine ve insan haklarına uygun şekilde, milli menfaatler doğrultusunda yönetmeye devam edeceklerini ifade etti.