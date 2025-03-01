Suriye'deki Son Yahudiler 'Suriyeliyiz' Dedi: İsrail'in İşgaline Karşı Çıkıyorlar

İsrail'in İşgaline Karşı 'Suriyeliyiz' Vurgusu

1992'deki göç öncesi Suriye'de yaklaşık 5 bin Yahudi yaşamaktayken, bugün bu sayı 10'un altına düşmüştür. Şam'da kalan Yahudi cemaati, tarih boyunca yer etmiş olduğu bu topraklardan vazgeçmiyor.

Şam'daki Son Yahudi Cemaati: Geçmişe Özlem ve Vatan Sevgisi

Şam’da yaşayan son Yahudi topluluğunun üyeleri, geçmişte olduğu gibi aileleriyle birlikte yaşamak istiyorlar. İsrail'in Suriye topraklarını işgal etmesine karşı çıkan Bahur Chamntoub, "Burada beraber yaşıyoruz, dinler arasında ayrım yok. Çok şükür, durumlar iyi," diyerek topluluğunun vatan sevgisini dile getiriyor.

Baas Rejiminin Zorlukları ve Sonrası

Chamntoub, 1970'ler boyunca Yahudilere uygulanan baskıları ve 1992'de yaşanan zorla göçü aktardı. İlerleyen yıllarda Suriye'deki Yahudi topluluğu büyük ölçüde azaldı. Bugün, yaklaşık 30 kişi ile başlayan topluluk sayısı zamanla daha da azalarak 7'ye düştü. Chamntoub, Baas rejimi döneminde yaşadıkları sıkıntıları ve yeni dönemdeki özgürlüğü vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve Suriye'ye Duyulan Sevgi

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını da değerlendiren Chamntoub, "İsrail, bunları yapmaktan vazgeçmek zorunda kalacak. Çünkü biz Suriyeliyiz," ifadelerini kullandı.

Selim Debdub: 'İşlerimizi Yürütmek İçin Buradayım'

Şam'daki antika dükkanı sahibi Selim Debdub ise ailesinin 1992 yılında göç etmek zorunda kaldığını belirtti. "İşlerimizi yürütmek için burada kaldım. Çok şükür, durumlarımız çok iyi. Burada ayrımcılık yok, herkes birbirini seviyor," dedi. Ancak eski topluluk üyelerini özlediğini de dile getirdi.

Gelecek Umutları ve Toplum İlişkileri

Debdub, toplumdaki ilişkilerinin güçlü olduğunu ve gündelik yaşamda artık korkularının kalmadığını vurguladı. Ayrıca, eski günleri anmak isteyen diğer Yahudi bireyler için Suriye'ye dönüşlerinin olumsuz koşullardan dolayı zor göründüğünü aktardı.