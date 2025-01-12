Suriye'deki Yeni Yönetim Lideri Şara, 14 Milyon Suriyelinin Dönüşünü Öngördü

Ahmed Şara, Suriye'deki dönüşlerin hızlanacağını ve 2 yıl içinde 14 milyon kişinin ülkesine döneceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 23:18
Suriye'deki Yeni Yönetim Lideri Şara, 14 Milyon Suriyelinin Dönüşünü Öngördü

Suriye'deki Yeni Yönetimden Çarpıcı Açıklamalar

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Suriye'den kaçan Suriyelilerin geri dönüşünün hızlanacağına dair iddialarda bulundu. Şara, "Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek." diyerek, bu süreçte devrilen 61 yıllık Baas rejiminin etkisini vurguladı.

Suriye'nin Yeniden İnşası ve Adalet Vurgusu

Youtube içerik üreticisi Joe HaTTab'a konuşan Şara, rejimin devrilmesiyle birlikte zorla yerlerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönme fırsatı bulacağını ifade etti. Ayrıca, kontrol altında buldukları bölgelerde insan akışının artığını ve bu alanlarda toplumsal uyumu sağladıklarını belirtti.

Şara, sözlerine şunları ekledi: "Geriye sadece 1 veya 1,5 milyon kalacak." Buna ek olarak, ülkede adalet dağıtacak kurumlar inşa edeceklerini ve bu süreçte istikrarlı planların önemine değindi.

Toplumsal Mutabakat ve Devrim Süreci

Toplumda sağlanan mutabakatı da vurgulayan Şara, "Suriye'de toplumsal mutabakat var. Bu sayede ilk defa insanlar birbirini severek yaşayabilecek." şeklinde konuştu. Rejimin çökmesiyle birlikte devrimin tamamlandığını ve devlet aklının ön plana çıkması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, "İntikamsız zafer" hedefini benimsediklerini belirterek yeterli iyi niyetin mevcut olduğunu aktardı.

Özel İstisnalar ve Güvenlik Meselesi

Ancak Şara, bazı istisnaların bulunduğunu belirtmeden geçmedi. Özellikle Sednaya Hapishanesi ve diğer güvenlik birimlerinde işkence yapanlarla ilgili af olmayacağını ifade etti. "Varil bombası atanlar ve katliam yapanlar için af yok." diyerek, bu tür eylemlerin sorumlularının olmadığını vurguladı.

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