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Suriye'deki Yeni Yönetimden Sert Mesaj: Silahlı Gruplara Geçit Yok

Suriye'nin yeni lideri Şera, silahlı gruplara karşı kararlı tutumunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:37
Suriye'deki Yeni Yönetimden Sert Mesaj: Silahlı Gruplara Geçit Yok

Suriye'deki Yeni Yönetimden Keskin Açıklama

Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Şera, ülkenin güvenliği konusunda net ve sert bir mesaj verdi. Yapılan açıklamada, gerek Suriye hükümetinin kontrolündeki gerekse PKK/YPG'nin denetimindeki bölgelerde hiçbir grubun elinde silah bulundurmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Silahların Tasfiyesi Vurgusu

Şera, "Bizim kontrolümüzdeki veya PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil" dedi. Bu açıklama, Suriye'deki silahların kontrol altına alınması ve ülkedeki istikrarı sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, yeni yönetimin bu kararlılığının, Suriye'nin iç durumunu ve uluslararası ilişkilerini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

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