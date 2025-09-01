DOLAR
Suriye'den Afganistan Depremi İçin Resmi Taziye — 800'den Fazla Can Kaybı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’daki şiddetli deprem nedeniyle 800’den fazla can kaybı ve 2 bin 500’den fazla yaralı için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:31
Suriye'den Afganistan'a Resmi Taziye

Bakanlıktan yapılan açıklama

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın doğusundaki bazı vilayetlerde meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirten bir taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, yaşanan felaketin 800’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 bin 500’den fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu, çok sayıda kişinin ise halen enkazda bulunduğu ifade edildi.

Suriye hükümetinin Afganistan halkı ve hükümetine en içten taziye ve dayanışma dileklerini ilettiği bildirilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Suriye’nin dost Afganistan halkının bu acılı gününde yanında olduğu ve tam dayanışma içinde bulunduğu vurgulandı.

