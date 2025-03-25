Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail İhlalleri için Uluslararası Soruşturma Talebi

Suriye, İsrail'in ihlallerinin uluslararası düzeyde soruşturulmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:46
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail İhlalleri için Uluslararası Soruşturma Talebi

Suriye'den İsrail'e Sert Çıkış

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından gerçekleştirilen ihlallerin uluslararası düzeyde soruşturulmasını talep etti. Bu açıklama, bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde geldi.

İhlallerin Belirtileri

Bakanlık, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve hava ihlallerini kınarken, bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu durumun bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiğini ifade etti.

Uluslararası Toplumu Göreve Çağırdı

Suriye, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunarak, bu ihlallerin soruşturulmasını ve sorumluların hesap vermesini istedi. Açıklamada, “Suriye, uluslararası yasaları ihlal eden tüm eylemlere karşı durma kararlılığını sürdürmektedir” denildi.

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