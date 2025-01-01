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Suriye Geçici Hükümeti'nden Suudi Arabistan'a Resmi Ziyaret

Suriye Geçici Hükümet heyeti, Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulundu. Detaylar henüz açıklanmadı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 23:29
Suriye Geçici Hükümeti'nden Suudi Arabistan'a Resmi Ziyaret

Suriye'deki Geçici Hükümet, resmi bir ziyaret amacıyla Suudi Arabistan'a gitti. Ziyaret, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine gerçekleşti.

Heyette Kimler Yer Aldı?

Ziyaret eden heyette Geçici Hükümet'in Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Anas Hattab gibi önemli isimler bulunuyor.

Ziyaretin Ayrıntıları Bekleniyor

Bununla birlikte, ziyaretin kapsamı ve süresi hakkında henüz Geçici Hükümet tarafından resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Gözler, yapılacak olan açıklamalarda.

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