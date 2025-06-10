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Suriye Havayolları, 12 Yıl Aradan Sonra İstanbul'a Uçtu

Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk seferini düzenledi. Törenle karşılanan uçak, umut dolu bir başlangıcın sembolü oldu.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 21:04
Suriye Havayolları, 12 Yıl Aradan Sonra İstanbul'a Uçtu

Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk seferini başarıyla gerçekleştirdi. Törenle karşılanan uçak, İstanbul Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı.

Beşşar Esed rejiminin son bulmasının ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, uzun bir aradan sonra İstanbul'a yapılan bu seferle önemli bir adım attı. Şam'dan havalanan yolcu uçağı, yolcu katında bulunan B15 nolu kapıda İGA yetkilileri, Suriye Havayolları yöneticileri ve uçuş ekibi tarafından çiçeklerle karşılandı.

Törene, İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak, Suriye Havayolları Genel Müdürü Semir Orabi ve diğer yetkililer katıldı. Kurdele kesimi ve pasta kesme töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik sona erdi.

İstanbul'a 12 yıl aradan sonra ilk seferini düzenleyen Suriye Havayolları'na ait uçak...

İstanbul'a 12 yıl aradan sonra ilk seferini düzenleyen Suriye Havayolları'na ait uçak, havalimanında törenle karşılandı. Beşşar Esed rejiminin son bulmasının ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de ülkenin bayrak taşıyıcı şirketi Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra İstanbul'a uçuş gerçekleştirdi.

İstanbul'a 12 yıl aradan sonra ilk seferini düzenleyen Suriye Havayolları'na ait uçak...

İstanbul'a 12 yıl aradan sonra ilk seferini düzenleyen Suriye Havayolları'na ait uçak, havalimanında törenle karşılandı. Beşşar Esed rejiminin son bulmasının ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de ülkenin bayrak taşıyıcı şirketi Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra İstanbul'a uçuş gerçekleştirdi.

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