Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Konsolosluk İşlemlerini Yeniden Başlattı

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği, devrik lider Beşşar Esed'in yakınlarına sahte pasaport verildiği iddiaları sonucu askıya alınan konsolosluk işlemlerini yeniden başlattığını duyurdu.

Açıklama ve Yeniden Başlama Tarihi

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, konsolosluk işlemlerinin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yeniden başlayacağı belirtildi. Daha önce 28 Aralık 2024 tarihinde, sahte pasaport verildiği gerekçesiyle bu işlemlerin askıya alındığı duyurulmuştu.

Sahte Pasaport Skandalı

Lübnanlı güvenlik kaynakları, askıya almanın arkasında Beşşar Esed'in kuzeninin eşi ve kızına sahte pasaport verilmesi iddialarının yattığını belirtti. Maslahatgüzar Ali Duğman, 31 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, sahte pasaportun büyükelçilikten çıkarılmadığını ifade etti.

Pasaportların Kaynağı ve Gözaltına Alınma Olayı

Duğman, Şam'daki göç idaresi ve pasaport yönetim sisteminin zarar gördüğüne dikkat çekerek, sahte pasaportların Halep'te basıldığını kaydetti. Beşşar Esed'in kuzeni Dureyd'in eşi Huzeym ve kızı Şems Esed, 27 Aralık 2024 tarihinde Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.