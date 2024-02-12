Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Suriye'de Fırat Kalkanı operasyon bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin amaçlarını gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada bölgede terörle mücadelede operasyonlarında sürdüğü bölge halkını güvenliğini bozmaya çalışan teröristler ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.