Suriye'nin Yüksek Öğretiminde Türkiye'den Destek Beklentisi

Suriye'nin Yüksek Öğretimi Yeniden İnşa Ediliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR) Başkanı Ebubekir Ceylan, Suriye'nin yüksek öğretiminde yaşanan gelişmeleri değerlendirip, Türkiye’nin bu süreçteki rolüne dikkat çekti. Ceylan, Suriye'de kurulması planlanan Türk-Suriye Üniversitesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki Yüksek Öğretim Sorunları

Ceylan, Suriye'ye yaptığı ziyarette akademik görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, “Suriye 2011 yılından bu yana iç savaşın etkisi altındaydı. Şimdi ise yeniden inşa süreci başlıyor. AYBİR olarak yüksek eğitimin yeniden inşasına katkıda bulunma amacıyla hareket ettik.” dedi.

Suriye'de eğitimine ara vermek zorunda kalan binlerce öğrencinin tekrar dönmesi ve akademisyenlerin geri dönüşleri için atılması gereken adımları ele aldıklarını vurgulayan Ceylan, “Türkiye'nin tecrübesini paylaşma, işbirlikleri yapma konularında bir rapor hazırlayacağız.” ifadesini kullandı.

Akreditasyon İhtiyacı ve İşbirlikleri

Ceylan, Suriye’nin en acil ihtiyacının yurt dışı ile akreditasyon olduğunu belirtirken, bu konuda Türkiye’den destek beklediklerini ifade etti. “Suriye'deki yaptırımlar kaldırıldığında, Türkiye ve diğer ülkelerle işbirlikleri ile akreditasyon sürecinin hızlanacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Öğrenci ve Akademisyen Değişimi

Ziyaretleri sırasında eğitim alanında öğrenci ve akademisyen değişim programlarını da gündeme getirdiklerini dile getiren Ceylan, Suriye'deki akademisyenlerle güçlü bir iletişim ağı kurma gayretinde olduklarını belirtti. Bunun yanı sıra, Türk öğrencilere Suriye'de Arapça kurslarının düzenlenmesinin de planlandığını aktardı.

Türk-Suriye Üniversitesi Projesi

Ceylan, şu anda gündemde olan Türk-Suriye Üniversitesi'nin kurulma potansiyeli hakkında “Ziyaretimiz sonrasında bu konu tekrar gündeme geldi. Yakın bir zamanda böyle bir projenin hayata geçeceğini düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Suriyeli Öğrencilerin Entegrasyonu

Türkiye'de eğitim gören Suriyelilerin geri dönüşlerinin önemli bir konu olduğunu belirten Ceylan, “Bu öğrencilerin entegrasyonu ve akademik kariyerlerine devam etmeleri için gereken desteği sunmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Gelecek Vizyonu ve Destek Talepleri

Ceylan, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin açılması ve bu bölümlere Türkiye'den uzman hocaların görevlendirilmesinin istendiğini kaydederek, “Şam Üniversitesi, Osmanlı Araştırmaları Merkezi kurulmasını talep etti. Bu talepler Türkiye’nin kolayca karşılayabileceği desteklerdir.” dedi.

Sonuç olarak, Ceylan, Türkiye'nin Suriye’deki yüksek öğretim süreçlerine katkıda bulunma arzusunu vurgularken, “Görüştüğümüz kişiler Türkiye’nin bu süreçte verdiği destek için minnettar. Suriye’nin yüksek öğretim noktasında beklentileri oldukça yüksek.” şeklinde sözlerini tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR) Başkanı Ebubekir Ceylan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.