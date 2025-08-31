DOLAR
41,13 0,06%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.559,16 0,04%
BITCOIN
4.486.877,21 0,01%

Suriye Ordusu Tel Maez'de PKK/YPG Sızmasını Püskürttü

SANA'ya göre Suriye ordusu, Halep kırsalındaki Tel Maez'de PKK/YPG'nin ordu mevzilerine sızma girişimini pusu kurarak püskürttü; çatışmalar topçu ve ağır ateşle sürdü.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 23:56
Suriye Ordusu Tel Maez'de PKK/YPG Sızmasını Püskürttü

Suriye Ordusu Tel Maez'de PKK/YPG Sızmasını Püskürttü

SANA: Halep kırsalında pusu ve karşılıklı ateşleşme

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, PKK/YPG unsurları, Halep kırsalındaki Tel Maez köyünde ordu mevzilerine sızma girişiminde bulundu.

Kaynaklar, teröristlerin pusuya düşen gruplarını kurtarmak amacıyla bölgeye sızma çabası gösterdiğini bildirdi. Saldırıların ordu mevzilerini hedef aldığı ve olayın kısa sürede çatışmaya dönüştüğü aktarıldı.

Habere göre çatışmalar hafif silahlarla başladı; PKK/YPG tarafının topçu atışları yaptığı, ordunun ise ağır silahlarla karşılık verip bölgeye takviye gönderdiği ifade edildi.

SANA, ordunun sızma girişimini pusu kurarak püskürttüğünü bildirirken, olayla ilgili başka ayrıntı veya can kaybına dair bilgi paylaşılmadı.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Ağlı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı
2
Rudy Giuliani New Hampshire'da Trafik Kazasında Yaralandı
3
El Halil'de Baskın: Batı Şeria'da İsrailliler ve Askerler 6 Kişiyi Yaraladı
4
Bitlis'te 2025 Rütbe Terfi Töreni: Barış Soyal Tuğgeneralliğe Terfi
5
Muğla Milas'ta Balık Avı Sezonu Güllük'te Törenle Başladı
6
TEKNOFEST 2025: Mavi Vatan'ı 175 Bin Kişi Ziyaret Etti
7
Düzce'de Ambulans Şoförü Kenan Alemdar, Terliği Kesilen Çocuğa Ayakkabısını Verdi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta