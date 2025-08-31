Suriye Ordusu Tel Maez'de PKK/YPG Sızmasını Püskürttü
SANA: Halep kırsalında pusu ve karşılıklı ateşleşme
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, PKK/YPG unsurları, Halep kırsalındaki Tel Maez köyünde ordu mevzilerine sızma girişiminde bulundu.
Kaynaklar, teröristlerin pusuya düşen gruplarını kurtarmak amacıyla bölgeye sızma çabası gösterdiğini bildirdi. Saldırıların ordu mevzilerini hedef aldığı ve olayın kısa sürede çatışmaya dönüştüğü aktarıldı.
Habere göre çatışmalar hafif silahlarla başladı; PKK/YPG tarafının topçu atışları yaptığı, ordunun ise ağır silahlarla karşılık verip bölgeye takviye gönderdiği ifade edildi.
SANA, ordunun sızma girişimini pusu kurarak püskürttüğünü bildirirken, olayla ilgili başka ayrıntı veya can kaybına dair bilgi paylaşılmadı.