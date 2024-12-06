Suriye Rejimi Deyrizor'un Kontrolünü PKK/YPG'ye Devretti

Suriye rejimi, Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti. Bu karar, İdlib, Halep, Hama ve Humus'taki rejim karşıtı grupların başkent Şam üzerindeki baskısının artması ile birlikte alındı.

Beşşar Esed rejimi güçleri, Deyrizor ilindeki cephelerini genişletirken, Fırat Nehri'nin iki yakasında stratejik noktaları elinde tutan PKK/YPG'ye karşı bazı askerî birimlerini geri çekti. Rejim, Deyrizor'un Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerini bırakarak güçlerini batıya kaydırdı. Buna ek olarak, Deyrizor Askeri Havaalanı da terör örgütünün kontrolüne geçti.

Yerel kaynaklar, rejimin Deyrizor'daki il merkezi ve çevresindeki diğer kırsal alanlardan askerlerini Şam'a sürmek üzere hazırlıklar yaptığını bildiriyor. Rejim güçleri, yalnızca bir askeri bölgede varlık göstererek, İran destekli gruplarla birlikte Meyadin ilçesinden çekilerek Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanma sürecindedir.

Deyrizor il merkezinden geçen karayolunun, İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ulaşımı açısından büyük önem taşıdığı biliniyor. Deyrizor kent merkezi ile Suriye-Irak sınırına komşu El-Bukemal arasında, İran destekli grupların yoğun bir varlıq gösterdiği kaydediliyor.

Bölgedeki duruma bakıldığında, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının nerdeyse tamamı ABD destekli PKK/YPG'nin elindeyken, il merkezi ve çevresindeki kırsal alanların Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde olduğu görülmektedir.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar dikkat çekmektedir. 30 Kasım'da Halep'in büyük bir bölümünü ele geçiren bu gruplar, aynı gün tüm İdlib'de hakimiyet sağladı. Hama kent merkezi de 5 Aralık'ta rejim güçlerinden alındı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik Humus ilinde de ilerlemeye başladı.

Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini terörden arındırmayı başardı.