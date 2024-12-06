DOLAR
34,8 -0,32%
EURO
36,86 -0,21%
ALTIN
2.950,78 -0,61%
BITCOIN
3.406.745,91 1,21%

Suriye Rejimi Deyrizor'un Kontrolünü PKK/YPG'ye Devretti

Suriye rejimi, Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti, bölgedeki gelişmeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 16:06
Suriye Rejimi Deyrizor'un Kontrolünü PKK/YPG'ye Devretti

Suriye rejimi, Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti. Bu karar, İdlib, Halep, Hama ve Humus'taki rejim karşıtı grupların başkent Şam üzerindeki baskısının artması ile birlikte alındı.

Beşşar Esed rejimi güçleri, Deyrizor ilindeki cephelerini genişletirken, Fırat Nehri'nin iki yakasında stratejik noktaları elinde tutan PKK/YPG'ye karşı bazı askerî birimlerini geri çekti. Rejim, Deyrizor'un Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerini bırakarak güçlerini batıya kaydırdı. Buna ek olarak, Deyrizor Askeri Havaalanı da terör örgütünün kontrolüne geçti.

Yerel kaynaklar, rejimin Deyrizor'daki il merkezi ve çevresindeki diğer kırsal alanlardan askerlerini Şam'a sürmek üzere hazırlıklar yaptığını bildiriyor. Rejim güçleri, yalnızca bir askeri bölgede varlık göstererek, İran destekli gruplarla birlikte Meyadin ilçesinden çekilerek Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanma sürecindedir.

Deyrizor il merkezinden geçen karayolunun, İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ulaşımı açısından büyük önem taşıdığı biliniyor. Deyrizor kent merkezi ile Suriye-Irak sınırına komşu El-Bukemal arasında, İran destekli grupların yoğun bir varlıq gösterdiği kaydediliyor.

Bölgedeki duruma bakıldığında, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının nerdeyse tamamı ABD destekli PKK/YPG'nin elindeyken, il merkezi ve çevresindeki kırsal alanların Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde olduğu görülmektedir.

Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar dikkat çekmektedir. 30 Kasım'da Halep'in büyük bir bölümünü ele geçiren bu gruplar, aynı gün tüm İdlib'de hakimiyet sağladı. Hama kent merkezi de 5 Aralık'ta rejim güçlerinden alındı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik Humus ilinde de ilerlemeye başladı.

Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini terörden arındırmayı başardı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih
2
Çin'in Haykou Parti Sekreteri Lou Zıngbin Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı
3
MİT, PKK'nın Sözde Sorumlusu Serhat Özmen'i Yakaladı
4
Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu
5
MİT, PKK/KCK'nın Sorumlusu Serhat Özmen'i Yurt Dışında Yakaladı
6
İngiltere'de Kadınların Yüzde 44'ü Karanlık Sokaklarda Güvende Hissetmiyor
7
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Üretim Teknolojileri Merkezinin Açılışında Konuştu

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı