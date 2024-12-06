Suriye Rejiminden Şok Adım: Deyrizor PKK/YPG'ye Devredildi

Suriye Rejimi Terör Örgütü PKK/YPG'ye Geçiş Yapıyor

Suriye rejimi, önemli bir stratejik nokta olan Deyrizor il merkezinin kontrolünü PKK/YPG terör örgütüne devretti. Bu kritik gelişme, bölgedeki güvenlik dengelerini sarsma potansiyeline sahip.

Deyrizor’un Önemi

Deyrizor, Irak sınırına yakınlığı itibarıyla, hem ekonomik hem de askeri açıdan büyük bir stratejik önem taşımaktadır. Rejimin bu kararı, birçok analiste göre, PKK/YPG'nin bölgedeki etkisini artıracak ve Suriye’nin kuzeyindeki dinamikleri değiştirecek.

Uluslararası Tepkiler

Bu durum, hem uluslararası kamuoyunda hem de bölgedeki aktörler arasında endişe uyandırdı. Suriye’nin iç savaş sürecinde yaşanan bu tür değişiklikler, ülke üzerindeki dış politikaları da etkileyebilir.