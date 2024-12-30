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Suriye Sağlık Bakanı: Türkiye'nin Duruşu Şerefli ve Destekleyici

Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara, Türkiye'nin savaş boyunca Suriye halkına olan desteğini övdü ve ilişkilerin geleceğini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:24
Suriye Sağlık Bakanı: Türkiye'nin Duruşu Şerefli ve Destekleyici

Suriye'deki geçici hükümetin Sağlık Bakanı Mahir Şara, Türkiye'nin savaş boyunca Suriye halkına yönelik tutumunu övgüyle anarak, "Türkiye'nin duruşu kararlıydı, şerefliydi ve Suriye halkını destekler nitelikteydi" dedi.

Şara, Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkilerinin geleceğine de değinerek, iki ülke arasında karşılıklı menfaatler doğrultusunda dostane bir ilişki kurulacağını belirtti. "Türk halkı bize gerçekten çok yakın bir halk, zor zamanımızda yardım eli uzattı ve evlerini, sınırlarını açtı" ifadelerini kullanan Şara, Türkiye'de dört milyon Suriyelinin resmi statüyle yaşadığını hatırlattı.

Geçtiğimiz günlerde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şara, Suriye'nin sağlık sektörünün durumunu ve yürütülen projeleri değerlendirirken, Esed rejiminin 13 yıl boyunca halkına karşı sürdürdüğü savaşın yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Sağlık sektörünün tamamen yok olduğunu vurgulayan Şara, iki haftalık sürecinde yaptıkları durumu değerlendirdiğini ve sağlık ihtiyaçlarını ortaya koyarak planlamalar yaptıklarını aktardı.

Şara, Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından sağlık sektöründe kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırladıklarını ifade ederek, doktorların yurt dışına göç etmesiyle ilgili olarak, "Göç eden doktorlarımız geri dönmek istiyor, onları ülkelerine davet etmek için düzenlemeler yapıyoruz" diye konuştu.

Mahir Şara, ABD'nin başını çektiği ülkelerin Suriye üzerindeki ekonomik yaptırımlarına da değinerek, "Artık komik bir hal aldı. Yaptırımlar, devrik Esed rejiminin uygulamaları sebebiyle getirildi. Rejim artık yok, bu nedenle bunların kaldırılması gerekiyor" dedi.

Ayrıca, Suriye'nin yaşadığı travmalarla ilgili düşüncelerini paylaşan Şara, "Savaş nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu yaşamadığımızı düşünüyorum; biz rejime karşı bir travma yaşadık. Rejim gitti, şimdi seviniyoruz ve çalışacağız" sözlerini kullandı.

Suriye'deki geçici hükümetin Sağlık Bakanı olan Mahir Şara, 16 Aralık'ta göreve getirilmiş olup, aynı zamanda yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın ağabeyidir.

Suriye'deki geçici hükümet Sağlık Bakanı Mahir Şara, AA muhabirine Şam'da katıldığı bir...

Suriye'deki geçici hükümet Sağlık Bakanı Mahir Şara, AA muhabirine Şam'da katıldığı bir konferansın ardından verdiği röportajında, Suriye'de Beşar Esed rejimi ve müttefiklerinin 13 yıl boyunca halkına karşı sürdürdüğü savaşın ardından sağlık sektörünün durumu, yürüttükleri projeler ve Türkiye ile ilişkilerin geleceğini değerlendirdi.

Suriye'deki geçici hükümet Sağlık Bakanı Mahir Şara, AA muhabirine Şam'da katıldığı bir...

Suriye'deki geçici hükümet Sağlık Bakanı Mahir Şara, AA muhabirine Şam'da katıldığı bir konferansın ardından verdiği röportajında, Suriye'de Beşar Esed rejimi ve müttefiklerinin 13 yıl boyunca halkına karşı sürdürdüğü savaşın ardından sağlık sektörünün durumu, yürüttükleri projeler ve Türkiye ile ilişkilerin geleceğini değerlendirdi.

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