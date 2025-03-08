Suriye Savunma Bakanlığı, Lazkiye'deki Olası İhlalleri Araştırmak İçin Komite Kurdu

Suriye Savunma Bakanlığı İhlalleri Araştırmak İçin Komite Kurdu

Suriye Savunma Bakanlığı, 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleşen askeri ve güvenlik operasyonları sırasında yaşanan olası ihlalleri soruşturmak üzere acil durum komitesi kurulduğunu açıkladı. Bakanlık, komitenin, komutanlık talimatlarına uyulup uyulmadığını dikkatlice inceleyeceğini vurguladı.

Gerekli görülen durumlarda, ihlal tespit edilen sorumluların askeri mahkemeye sevk edileceğini belirten Bakanlık, bu komitenin uluslararası hukuk ve insan hakları açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, komitenin, sivillerin korunması ve gereksiz güç kullanımı gibi konulara da odaklanacağı kaydedildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Operasyon Bölgesini Ziyaret Etti

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, bugün operasyon bölgesini ziyaret ederek yerel halkla görüştü. Vatandaşlardan, ordunun emirlerini ihlal eden durumlar hakkında derhal bildirimde bulunmalarını isteyen Abdülgani, iletişim numaraları da paylaştı.

Tartus ve Lazkiye'de Okul Tatilleri

Öte yandan, Tartus ve Lazkiye illerinde, güvenlik durumu nedeniyle okulların yarın ve pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu. Eğitim Bakanı Nazir El-Kadri, bu kararı güvenlik müdürlüklerine bildirdi.

Yağmalama Olayları ve Ceble Saldırısı

Operasyonlar esnasında bazı kişilerin yağmalama olaylarına karıştığı da ortaya çıktığı bildirildi. Genel Güvenlik İdaresi, bu tür eylemlerle mücadele etme çabası içerisinde. Ayrıca, 6 Mart tarihinde Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlenen saldırıda en az 11 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırının ardından Suriye ordusu, Lazkiye ve Tartus’a takviye birlikleri sevk etti. Operasyonlar sırasında en az 50 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Uluslararası basına yansıyan haberlere göre, bazı silahlı grupların sivilleri hedef aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Şara’dan Birlik Mesajı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejim unsurlarının gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Şara, askerlerin aşırılığa kaçmamalarını ve esirlere merhametle yaklaşmalarını gerektiğini belirtti. Ayrıca, esirin aşağılanması veya kötü muamele görmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.