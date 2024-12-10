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Suriye Sednaya Hapishanesi'nde İşkence ve Yargısız İnfazların Korkunç Gerçekleri

Sednaya Hapishanesi'nde Suriye rejiminin işkence ve yargısız infazlarına dair korkunç detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:37
Suriye Sednaya Hapishanesi'nde İşkence ve Yargısız İnfazların Korkunç Gerçekleri

Suriye Sednaya Hapishanesi'nde İşkence ve Yargısız İnfazların Korkunç Gerçekleri

Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde, tutsakların yerleşkeye girişiyle birlikte acımasız işkenceler başlamaktadır. Yargısız infazlarla öldürülen tutukluların cesetleri, gizli toplu mezarlara gömülmektedir.

2011'de başlayan Suriye iç savaşının ardından rejim karşıtı göstericilerin tutulduğu bu cezaevi, bağlı olduğu Savunma Bakanlığı sayesinde işkencelerin simgesi haline gelmiştir. Şam'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki bu hapishanede binlerce kişi sessiz ve sistematik biçimde öldürüldü.

Şok Edici Raporlar Ortaya Çıkıyor

Uluslararası kuruluşların raporları, rejimin Sednaya Hapishanesi'nde özellikle "toplu idam" yoluyla yargısız infazlar gerçekleştirdiğini göstermektedir. Tutsakların insanlık dışı koşullarda tutulduğu, keyfi işkencelere ve sistematik olarak gıda, su, ilaç ile tıbbi bakımdan mahrum bırakıldığı belgelenmiştir.

İki Ayrı Bina: Beyaz ve Kırmızı Bina

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, hapishane yerleşkesinde iki ana gözaltı tesisi bulunmaktadır: beyaz bina ve kırmızı bina. Kırmızı binada tutulanlar genelde sivillerden oluşmakta; beyaz binada ise rejimle ilişkisi olduğu düşünülen subay ve askerler bulunmaktadır.

İşkencelerin Başlangıcı

Eski tutsaklar, hapishane girişinde “hoş geldin partisi” olarak adlandırılan işkencelerin başlamasıyla karşılaştıklarını belirtmektedir. Tutsaklar, beyaz kamyonlarla ("et dolabı" olarak adlandırılan) hapishaneye getirildiklerinde, gözleri bağlı olarak aldıkları fiziksel şiddet nedeniyle bazıları hayatını kaybetmiştir.

İşkence Yöntemleri ve Hapis Koşulları

Sednaya'da uygulanan birçok işkence türü arasında fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet yer almaktadır. Eski cezaevi yetkililerine göre, fiziksel işkence yöntemleri arasında kaynar su dökme, elektrik verme ve daha birçok insanlık dışı uygulama bulunmaktadır. Raporlar, bu işkencelerin hastalıklara ve açlığa yol açtığını ortaya koymaktadır.

İnfaz Odası ve Yargısız Ölümler

Kırmızı binada yargısız infazlar için bekletilen tutsaklar, çoğunlukla 1-3 dakikalık sahte duruşmalarla ölüm cezasına çarptırılmaktadır. İnfazlar, tutsakların gözleri bağlanarak gerçekleştirilmektedir. 2011-2015 yılları arasında, her hafta ortalama 50 kişinin öldürüldüğü rapor edilmiştir.

Cinayetlerin Gizli Mezarlara Taşınması

İnfaz gerçekleştikten sonra, cesetler Şam'daki Tişrin Askeri Hastanesi'ne taşınmakta ve burada kaydedilmektedir. Ölüm nedenleri genellikle kalp ya da solunum yetmezliği olarak kaydedilir. Ardından cesetler, Suveyda ile Şam arasındaki gizli toplu mezarlara gönderilmektedir.

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