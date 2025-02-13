Suriye Ulusal Diyalog Konferansı: Silah Bırakmayanlar Davet Edilmeyecek

Suriye Ulusal Diyalog Konferansı için Hazırlık Komitesi Açıklamaları
Suriye'de yerel halkın geleceğini belirleme amacı taşıyan Ulusal Diyalog Konferansı, silah bırakmayan gruplara kapılarını kapatıyor. Hazırlık Komitesinin Sözcüsü Hasan el-Dığeym, bu noktada net bir açıklama yaptı. "Silahını Savunma Bakanlığına bırakmayanlar kesinlikle davet edilmeyecektir" dedi.
Ulusal Temsil Vurgusu
Komite üyeleri, PKK/YPG gibi grupların Suriye halkını temsil etmediğini vurguladı. Dığeym, "Konferans, askeri bir güç gösterisi değil, ulusal diyalog odaklıdır" ifadesini kullandı.
Eşit Temsil ve Katılım İlkeleri
Huda el-Atasi, konferansın amacının ulusal uzlaşı ile adalet ve reform sağlamak olduğunu belirtti. Konferansa, tüm illerden ve halk bileşenlerinden katılım beklendiği ifade edildi. Kadınların rolu konusunda da, "Aktif katılım, yetkinliğe dayalı olarak sağlanacaktır" dedi.
Önemli Tartışma Başlıkları
Dığeym, katılımcıların belirleyeceği gündemin arasında anayasal yapı, ekonomik vizyon ve ülke birliği gibi konuların yer alacağını söyledi. "Savaşın doğasına ait silahlı gruplar konferansta yer almayacak" diye ekledi.
Geçmişten Dersler ve Gelecek Vizyonu
Geçmişteki mezhepçi uygulamalara dikkat çeken Dığeym, Suriye'nin, bu hatalarla yüzleşmeden daha güçlü bir birlik oluşturması gerektiğini ifade etti. "Katılım tüm Suriyelilere açıktır ve çeşitli gruplardan herkes bizzat katılabilir" dedi.
Son olarak, Dığeym, devrik Esed rejimi'nın insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, bu unsurların ne konferansta ne de ülkede yer almayacaklarının altını çizdi. Suriye halkı arasında ulusal uzlaşı, adalet, reform ve temsil temelli gelecek inşa etmek ve toplumsal sözleşmeyi yazmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kararıyla dün kurulan Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesinin üyeleri, başkent Şam'da basın toplantısı düzenledi. Suriye'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Konferansı için oluşturulan Hazırlık Komitesinin Sözcüsü Hasan el-Dığeym, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye halkı arasında ulusal uzlaşı, adalet, reform ve temsil temelli gelecek inşa etmek ve toplumsal sözleşmeyi yazmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kararıyla dün kurulan Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesinin üyeleri, başkent Şam'da basın toplantısı düzenledi. Suriye'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Konferansı için oluşturulan Hazırlık Komitesinin Sözcüsü Hasan el-Dığeym, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Suriye halkı arasında ulusal uzlaşı, adalet, reform ve temsil temelli gelecek inşa etmek ve toplumsal sözleşmeyi yazmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kararıyla dün kurulan Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesinin üyeleri, başkent Şam'da basın toplantısı düzenledi. Suriye'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Konferansı için oluşturulan Hazırlık Komitesinin Sözcüsü Hasan el-Dığeym, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Suriye halkı arasında ulusal uzlaşı, adalet, reform ve temsil temelli gelecek inşa etmek ve toplumsal sözleşmeyi yazmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kararıyla dün kurulan Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesinin üyeleri, başkent Şam'da basın toplantısı düzenledi. Suriye'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Konferansı için oluşturulan Hazırlık Komitesinin Sözcüsü Hasan el-Dığeym, gazetecilerin sorularını yanıtladı.