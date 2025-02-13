Suriye Ulusal Diyalog Konferansı: Silah Bırakmayanlar Davet Edilmeyecek

Suriye Ulusal Diyalog Konferansı için Hazırlık Komitesi Açıklamaları

Suriye'de yerel halkın geleceğini belirleme amacı taşıyan Ulusal Diyalog Konferansı, silah bırakmayan gruplara kapılarını kapatıyor. Hazırlık Komitesinin Sözcüsü Hasan el-Dığeym, bu noktada net bir açıklama yaptı. "Silahını Savunma Bakanlığına bırakmayanlar kesinlikle davet edilmeyecektir" dedi.

Ulusal Temsil Vurgusu

Komite üyeleri, PKK/YPG gibi grupların Suriye halkını temsil etmediğini vurguladı. Dığeym, "Konferans, askeri bir güç gösterisi değil, ulusal diyalog odaklıdır" ifadesini kullandı.

Eşit Temsil ve Katılım İlkeleri

Huda el-Atasi, konferansın amacının ulusal uzlaşı ile adalet ve reform sağlamak olduğunu belirtti. Konferansa, tüm illerden ve halk bileşenlerinden katılım beklendiği ifade edildi. Kadınların rolu konusunda da, "Aktif katılım, yetkinliğe dayalı olarak sağlanacaktır" dedi.

Önemli Tartışma Başlıkları

Dığeym, katılımcıların belirleyeceği gündemin arasında anayasal yapı, ekonomik vizyon ve ülke birliği gibi konuların yer alacağını söyledi. "Savaşın doğasına ait silahlı gruplar konferansta yer almayacak" diye ekledi.

Geçmişten Dersler ve Gelecek Vizyonu

Geçmişteki mezhepçi uygulamalara dikkat çeken Dığeym, Suriye'nin, bu hatalarla yüzleşmeden daha güçlü bir birlik oluşturması gerektiğini ifade etti. "Katılım tüm Suriyelilere açıktır ve çeşitli gruplardan herkes bizzat katılabilir" dedi.