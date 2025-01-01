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Suriye ve Filistin'deki Gelişmeler Gündemde

Suriye'deki geçiş süreci ve Filistin'deki eylemler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 00:00
Suriye ve Filistin'deki Gelişmeler Gündemde

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından, geçici yönetimin kurulmasıyla birlikte ülkedeki gelişmeler dikkatle izleniyor. (Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Milli İrade Platformu bünyesinde toplanmış olan yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Filistin'deki katliamına "dur" demek için Galata Köprüsü'nde eylem düzenleyecek. (İstanbul/08.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e Destek Yürüyüşü'ne katılacak. (İstanbul/08.30)

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