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Suriye ve Irak'ın kuzey bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 4 PKK'lı terörist tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesi sonucunda 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 10:54
Suriye ve Irak'ın kuzey bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda Suriye ile Irak'ın kuzey bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde  tespit edilen teröristlerin anında yapılan müdahale ile etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada terörle mücadelenin son teröristin etkisiz hale getirileceği güne kadar operasyonların devam edeceği mesajı da verildi.

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