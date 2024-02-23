Suriye ve Irak'ın kuzey bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda Suriye ile Irak'ın kuzey bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlerin anında yapılan müdahale ile etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada terörle mücadelenin son teröristin etkisiz hale getirileceği güne kadar operasyonların devam edeceği mesajı da verildi.